Политолог: Макрон предупредил Путина 4 3.05.2024, 10:11

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Украине же президент Франции сделал конкретное предложение.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Еconomist подтвердил возможность отправки французских солдат в Украину. Он подчеркнул, что не будет давать полной ясности о своих планах, чтобы не ослабить Францию.

В чем может заключаться план Макрона? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Думаю, что какого-то конкретного плана (в буквальном смысле этого слова) пока нет. Это политическое предупреждение Путину. Ведь он говорит в контексте «прорыва фронта», «эскалации войны», «угрозе военных действий, которые могут возникнуть для Молдовы» и так далее.

Макрон предупредил Путина, что Франция, в отличие от других партнеров, готова к более решительным действиям для поддержки Украины и защиты Европы. Здесь также следует рассматривать позицию Макрона в широком контексте европейской безопасности. Недавно он заявил, что Франция готова взять на себя роль лидера в создании европейской системы безопасности. Война же России против Украины — угроза европейской безопасности.

Я вот сказал, что конкретного плана нет. Но, возможно, мы его просто не знаем. Может быть, как это часто бывает, военные готовят тактические планы, как они могут действовать в той или иной ситуации.

Отмечу, в деле отправки французских солдат есть еще и вопрос согласования с Украиной. Макрон об этом тоже упомянул, сказав, «если будет приглашение». Это предложение Украине.

Украина же пока осторожно действует в этом вопросе. Ведь в Киеве знают, что в вопросе присутствия на территории Украины войск НАТО есть разногласия между различными странами. Мы не хотим стать «яблоком раздора». Для нас сейчас очень важно не провоцировать противоречия внутри НАТО, а важно сохранять единство западной поддержи для Украины.

Однако не исключаю, что после таких заявлений Макрона будут закрытые обсуждения и договоренности, как действовать в случае возникновения именно критической ситуации. Например, при прорыве фронта.

Еще важно в заявлении Макрона то, что речь идет ведь не просто о направлении французских военнослужащих для присутствия в Украине. По контексту и содержанию видно, что речь идет об их участии в военных действиях. Это, пожалуй, впервые так резко заявлено.

В общем, в первую очередь, это предупреждение Путину, но и предложение Украине. В случае возникновения критической ситуации Франция может прийти на помощь. Думаю, что Украина сначала неформально, но может на это предложение откликнуться. Провести с Францией какие-то консультации по согласованию совместных действий, если такая ситуация возникнет.

Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться и военная ситуация в Украине, и политическая в Европе. В том числе — в отношениях с Россией.

— Ранее СМИ писали, что Макрон предлагал Байдену и Шольцу стратегию, в которой красные линии не будут озвучиваться, а Кремль будет гадать, какими будут шаги Запада. Насколько это была бы эффективная стратегия?

— Предложения Макрона по стратегии сдерживания Путина и поддержке Украины более решительны, они могут быть более эффективны. Нынешняя, более осторожная позиция, не останавливает Путина, а где-то его и провоцирует.

Макрон как раз показывает, что если Путин пойдет слишком далеко, то есть риск военного столкновения. Ведь не только Запад опасается военного столкновения с РФ. Россия тоже, просто они об этом не говорят.

Они кричат, мол, «мы воюем с НАТО», но на самом деле не готовы в РФ воевать со всем Альянсом. Они одну Украину победить не могут, а тут еще со всем НАТО воевать. Поэтому Макрон и предлагает, что Альянс должен показать большую решимость в противостоянии России. Это может быть более эффективным фактором сдерживания путинской агрессии.

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