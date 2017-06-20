Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом 20.06.2017, 19:07

Фото: Sean Spicer / Twitter

Президент Украины провел переговоры в Белом доме с руководством США.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет gordonua.com.

"После встречи с вице-президентом США Майком Пенсом президент Порошенко встретился с президентом Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, днем 19 июня президент Украина Петр Порошенко вылетел в Штаты.

Выступая перед украинской диаспорой в США, Порошенко рассказал, что у него запланированы встречи с Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

С момента вступления в должность Трамп еще ни разу не встречался с Порошенко. 5 февраля они провели телефонный разговор.