Стало известно, где в Минске будут отключать горячую воду в июле 20.06.2017, 19:41

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График отключения горячей воды в столице в следующем месяце опубликовал Мингорисполком.

На сайте Мингорисполкома опубликовали график отключения горячей воды на июль. В это время тепловые сети города продолжат готовить к работе в зимних условиях.

В случае успешного испытания трубопроводов и отсутствия дефектов, требующих внепланового ремонта, горячей воды не будет максимум 14 суток.

В период с 4 июля отключат горячую воду по улицам:

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6А; 2-й Измайловский пер., 13; 3-й Железнодорожный пер. 2-я очередь, 10; Беды, 36, 38, 39; Белинского, 23; Волгоградская, 12; Восточная, 41, 107, 107А; Гамарника, 27; Грушевская, 71, 73; Железнодорожный пер., 10, 14; Калинина пер., 3, 5, 5А; 7; Калинина, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34; Калининградский пер., 17А; 19А; Кольцова, 12к2; 21,21А; Крамского, 14; Логойский тр., 19 к2,3,4; 21/6; 25к1,3; Неждановой, 36; П. Глебки, 11, 15А; Разинская, 29, 62, 64; Славинского, 6, 8, 8А; УО ВА; в/часть 29 766; 71/606 спортзал; Широкая, 10.

С 5 июля по улицам:

Азгура, 1А, Б; 1, 3, 5, 8; Ангарская, 15Б, В; Антоновская, 2, 22, 24, 28, 28А; 30, 30А; 32; Бельского, 24, 26; Берестянская, 5, 6; Бехтерева, 5; Броневой, 10А; Варвашени, 13 к4; 15; Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Е. Полоцкой, 1, 3; Жудро, 5; Захарова, 29, 40, 42, 50 Б, В, Д; 53, 63, 67к1; 73А; 77А; Золотая Горка, 12, 14, 16; Ивановская, 34, 36; Козлова, 16, 33А; Матусевича, 38, 42, 40, 44, 44Б; 46; Мичурина, 12А; 19, 21, 23, 25; Молодежная, 1, 1к2; 2; Московская, 1к2; 5, 7, 7А; 9, 13, 15, 17; Одоевского, 70; П. Бровки, 32; Партизанский пр., 104А; 121, 123, 133, 135, 146, 146А, Б; 148; Первомайская, 3, 3А; 7, 9, 9А; 11, 20 к1,2,3; 22 к1,2,3; 24 к2,3; 26 к1,2; Притыцкого, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 59; Пулихова, 7 к1,2; 25; Седова, 3, 7, 12, 16; Социалистическая, 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32; Строителей, 1; Толстого пер., 12, Толстого, 6; Фабричная, 20; Фрунзе, 2А; 19, 19/1; Центральная, 11А; Шоссейная, 13, 17.

В период с 17 июля у потребителей по улицам:

50 лет Победы, 1, 1 к1,2,3; 3Б; 5А; 5к1,2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25; В/часть 04104; Водолажского, 4, 6, 6А; 8, 8А; 10, 11, 15, 17, 19, 21А; 23А; Героев 120-й дивизии, 1, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 33; Курсанта Гвишиани, 4, 6; Независимости пр., 186, 196, 198, 202, 202/3; Основателей, 11, 13, 15; Пономарева, 1, 1А; 2, 3, 3Б; 5, 6, 7, 11, 11Б; 13; Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Рогачевская, 1А; 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 10, 10 Б, В; 19; Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская, 3, 5, 7, 7А; 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;

В период с 18 июля по улицам:

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 65, 67, 71, 79А; 83, 85 к1,2,3,4,5; 87 к1,2; 95, 97, 99, 99 к1,2,3,5; 99В; 101 к1,2,3; 105, 107, 109к1,2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123, в/часть 51 866; Ф. Скорины, 24; Независимости пр., 116; Грушевская, 65, 65А.

С 24 июля у потребителей по улицам:

Гастелло, 7к3; 9, 11; Гвардейская, 3, 5, 5А; 7, 9, 14, 16; Жудро, 40; Ильянская, 6, 8, 10; Камайская, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Л. Украинки, 2, 4 к1; 6 к1,2,3,4; 8 к1,2,3; 12 к1,2,3; 14, 16, 18, 20, 22; Лынькова, 3, 8, 10; Матусевича, 20; Мястровская, 1, 3, 5, 12, 14, 20, 24, 29, 31; Ольшевского, 15 А, Б, В, Г; 28, 30, 32, 34, 61; Орловская, 86 к1,2,3,4; 86А; Победителей пр., 51 к2; 53 к1; 73 к1; 75 к1; 77, 79, 81, 83, 83А; 85; 87, 89, 89 к3; 91, 93, 95 к1; 97 к1; 99 к1,2; 101/12; 101, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, КНС; подзем. переход; Радужная, 4 к1,2; 6, 8 к2,3; 10; Ратомская, 7, 15; Ржавецкая, 3, 5, 7; Сердича, 42, 44, 46; Тарханова, 14, 16; Чехова, 8.

В период с 25 июля у потребителей по улицам:

Авакяна, 24, 32, 32к3; 34, 34 к3, 36 к2; 38; Авроровская, 2Б; 2, 4, 6, 8; Автодоровская, 3А, Б; 5; Автодоровский пер., 3А; 15; Артиллеристов, 9, 9А; 11, 11А; 13, 15, 18, 20; Аэродромная, 1, 3, 3А; 7, 9А; 11А; 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 125; Бакинская, 6, 8, 10, 12, 16, 18 к1,2; 20; Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12; Беды, 2Б; 6, 8, 8А; 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; Богдановича, 118, 120, 120 А, Б; 122, 124, 126, 128, 128А; 130, 134, 136, 138, 140, 142; Бородинская, 17к2; 31, 35; Брилевская, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44Б; 46; Быховская, 14, 52А; 55; Великоморская, 6, 7, 10, 12, 30; Вирская, 12, 14, 40, 42; Володько, 18, 20, 22, 24, 24А; 26, 28, 30; Воронянского, 3, 3к1,2; 4к1,2; 4А; 5к1; 6, 7, 7А; 9, 10, 11, 11 к1,2,3,4,5,6; 13, 13 к1,2,5; 15 к1,2,3; 17, 21, 23, 25, 27, 31, 42, 50 к1,2,3,4; Восточная 33, 35, 37, 39; Вузовский пер., 3, 9к1; Гало, 4, 6, 8, 76; Германовская, 9, 15Б; 15, 17; Дачный пер., 1В; 8, 8Б; 16; Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А; 39А; 41к2; 45; Жуковского 1, 2, 3, 4, 5к1,2; 6к1−4;7, 8к1; 9к1,2; 10к1,2,3,4,5; 11, 11А; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29Б; К. Чорного, 15, 17; Калинина, 13, 15, 15А; 17, 17А; Козыревская, 4, 6, 14, 14Б; 15, 16, 17, 18, 20, 21 к1,2,3; 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 к1,2; 31, 37, 39 к1,2, 70, 70В; Короткевича, 3, 4, 5, 6, 7, 7А; 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 14, 19, 19А; Корш-Саблина, 3, 5; Левкова, 3 к1,2; 4, 6 к1,3; 8А; 8 к1,2; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 45; Маяковского, 22к1; 24, 26, 99, 100, 103, 115А; 117к2; 119А; 123, 127А, 127 к2,3; 129, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 158, 160, 160А; 162, 164, 166, 166А; 168, 168А; 170, 172, 172А, Б; 174; Могилевская, 2 к2,3; 4 к1,2,3,4; 4А; 5, 6 к1,2,3,4; 8 к1,2,3,4; 10, 12, 12А; 14, 16, 16 к4,5; 18, 32, 34 к2; 36; Некрасова, 20, 22, 22к1,2; 24, 24А; 30А; Ново-Уфимская, 5; Пензенская, 37, 39; Полевая, 6, 36; Полтавская, 10; Роменская, 5, 9; Семенова, 10, 14, 11, 11А; 15, 20, 20А, Б; 22, 24, 26, 28; Сенницкая, 5, 51, 53; Слонимская, 27А; Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 28, 29, 30, 30 к2; 31; Тургенева, 1, 5, 7; Уфимская, 7; Физкультурная, 14, 16, 18, 23, 23А; 31, 33; Чернышевского, 11, 13, 13А; Чкалова, 1, 1 к2,3,4; 2, 3А; 4, 5, 5А; 6, 8, 9, 11, 13, 15 к1,2; 17, 18 к2,3; 19, 20, 21, 22, 23 к1,2; 24, 25, 26, 26А; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А; 33, 34, 36, 38к2.

С 26 июля — Долгиновский тр., 157.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить об этом в обслуживающую организацию или в ближайшие ЖЭУ.