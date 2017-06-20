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Белорусский фантаст получил престижную европейскую премию

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  • 20.06.2017, 21:43
Фото: rh.by

Нынешний конкурс фантастической литературы, «Еврокон-2017», прошел в Дортмунде.

Книга белорусского писателя Алексея Шеина «Сем камянёў» получила награду Европейского общества научной фантастики (European Science Fiction Society) за лучший литературный дебют. Роман-фэнтези был отмечен вместе с десятью другими литературными дебютами, передает «Еврорадио».

Нынешний конкурс фантастической литературы, «Еврокон-2017», прошел в Дортмунде.

«Неожиданно, конечно, и приятно, потому что ни о каком номинировании я не знал. Полез в инет смотреть, кто в каких номинациях получал «Евроконы» в разные годы. Оказалось, что это были в том числе и Стругацкие, и Айтматов, и Карен Шахназаров, и Станислав Лем.

А на звание лучшего автора в этом году претендовали, например, Корнелия Функ с ее «Чернильным сердцем» и Виктор Пелевин» — написал Шеин в своем аккаунте в «Фейсбуке».

По его словам, получила в этом году награду и еще одна писательница, связанная с Беларусью, — Наталья Щерба. Писательница живет в Украине, но родилась в Молодечно. Цикл ее книг «Часодеи» победил в номинации «Лучшее фэнтези для детей».


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