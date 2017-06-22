Лявон Борщевский: «Палаточники» не отрабатывают своих зарплат 4 22.06.2017, 16:37

Лявон Борщевский

Фото: Agencja Gazeta

«Палатка» является бутафорским органом диктатуры.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал бывший депутат Верховного Совета Беларуси Лявон Борщевский:

- Я вообще считаю, что нужно глобально сокращать зарплаты тем, кто находится в управленческих органах. В том числе, и «депутатам». Их зарплаты должны быть привязаны к определенным коэффициентам до тех средних зарплат, которые есть по всей стране. И это будет самое правильное решение. А если попутно будет сокращение финансирования еще и в администрации Лукашенко, и в правительстве, то это можно только приветствовать. Все ветви власти должны получать примерно одинаково, а не так, что у кого-то будут высокие зарплаты, а кому-то снизят. Нужно, чтобы оптимизация прошла по всем структурах.

- В СМИ озвучивались зарплаты сегодняшних депутатов - более 1000 долларов в месяц. Или отрабатывают посланники народа эти деньги?

- Конечно, не отрабатывают, потому что этот «парламент» по сути ничего не решает. Но, если бы в Беларуси средняя зарплата была 800 долларов, то «депутат» мог бы получать тысячу. Это было бы нормально.

- А в ваши времена, в 90-е годы, сколько получали депутаты Верховного Совета?

- Зарплаты председателя Постоянной комиссии примерно соответствовали зарплате министра. Это нормальная ситуация - синхронизировать зарплаты исполнительной и законодательной власти. Но тогда Верховный Совет был законодательным органом, который действительно решал в стране государственные вопросы. Он не был бутафорским.