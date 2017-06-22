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Литва вручила ноту протеста Беларуси

  • 22.06.2017, 17:54
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МИД Литвы потребовал объяснить нарушение воздушного пространства белорусским самолетом.

Министерство иностранных дел Литвы в связи с нарушением воздушного пространства в четверг вручило Беларуси ноту протеста и потребовало дать объяснения по этому инциденту, пишет «Интефакс».

«Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси как можно скорее дать объяснения по данному инциденту и призвало принять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись», - говорится в пресс-релизе МИД.

Нота вручена временному поверенному по делам Беларуси в Литве Людмиле Татаринович, поскольку посол республики находится в отъезде.

Как сообщается, во второй половине дня в среду воздушное пространство Литвы нарушил залетевший со стороны Беларуси гражданский самолёт АН-2.


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