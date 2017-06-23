Куда бежать Лукашенко? 32 23.06.2017, 8:46

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Диктатору дали дельный совет — уйти, пока не поздно.

Но воспользуется ли он этим советом? Об этом в интервью Charter97.org рассуждает известный белорусский режиссер-кинодокументалист, автор легендарного фильма «Обыкновенный президент» Юрий Хащеватский.

- На этой неделе белорусские власти оскандалились в очередной раз, попытавшись собирать налоги с гуманитарной помощи гражданам Беларуси, пережившим войну и Холокост. И хотя МНС заявило, что рассылка новых «писем счастья» остановлена – как можно прокомментировать сам этот факт?

- Это все очень логично в рамках действий нынешней белорусской власти. Еще можно снять у людей золотые коронки, как это делали в концлагерях во время войны. Можно волосы отрезать, чтобы использовать для чего-нибудь.

Для этой власти не только ветераны, не только те, кто пережил Холокост, а вообще все люди являются сырьем, из которого можно добыть себе бабло на нормальную жизнь в Дроздах. Человек для нашей власти – это сырье, с помощью которого нужно добывать себе роскошное пропитание. Этим они и занимаются.

Во всей этой истории хочется прокомментировать другое: еще несколько лет назад вряд ли бы удалось отбить у налоговой этих людей и заставить власть сделать шаг назад. А теперь это получается!

Хочу обратить внимание своих сограждан на то, что если стоять на своем твердо, если говорить этой власти «нет» - она поджимает хвост и тихонько отползает.

И это «фу», «нет», как для собак, должно звучать в обществе все громче и громче. Надо сказать этой хамской, людоедской власти главное общественное слово: «фу»! И вообще пора уже посадить саму власть на цепь, потому что слишком уже далеко и глубоко она завела всех нас. И саму себя, кстати, тоже. Потому что денег у нее теперь не хватает уже ни на что.

А удивляться поборам с переживших войну и Холокост нечего: если не будем сопротивляться, эти попытки продолжатся.

- Вы сказали, что диктатуру пора сажать на цепь. Недавно похожую мысль озвучил эск-директор «Амкодора» Василий Шлындиков, сказав, что Лукашенко лучше уйти самому, не дожидаясь судьбы Чаушеску. Вы согласны с таким мнением?

- Я хорошо знаю Василия Шлындикова и хорошо знаю, что этот человек безмерно гуманен. И это только подтверждает мое хорошее к нему отношение. Рабочие концерна «Амкодор», наверное, помнят, что Василий Шлындиков, будучи директором, волновался за всех. Думаю, что сейчас он по инерции волнуется даже за такого человека, как Лукашенко. Я меньше переживаю за Лукашенко, хотя и считаю, что Шлындиков дал ему очень дельный совет.

Я же более жесткий человек и думаю, что Лукашенко, к сожалению, не воспользуется этим замечательным советом Шлындикова и программой своего спасения.

Лукашенко прекрасно понимает, что уйти так просто он не сможет. Потому что сразу же возникнет огромное количество вопросов. И дело даже не в том, что он вел страну в неправильном направлении. Дело в том, что его спросят об исчезнувших политиках и журналистах, о нарушениях Конституции – а это очень серьезные преступления.

И пусть пока не доказана его причастность к исчезновению наших политиков, которых все знали и любили – поверьте, она будет доказана.

Все эти вопросы – уголовщина, и она никуда от Лукашенко не денется, несмотря на всю гуманность Шлындикова. А куда диктатору бежать – тоже вопрос. К Мадуро? Там сейчас вообще непонятно что творится. И деньги надо держать в банках. И не в 3-хлитровых, а настоящих, швейцарских. А там найдут и разберутся, где украл. Прятаться Лукашенко некуда и выхода у него нет. Единственное, что остается: выйти на площадь Калиновского, встать на колени – может и простят. Не знаю.