Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому 21.06.2017, 20:17

Создатель концерна «Амкодор» рассказал о вариантах, как уйдет белорусский правитель и что будет с его семьей.

О вариантах, как уйдет Лукашенко и что будет с его семьей, ucpb.org рассказал создатель «Амкодора», глава Комиссии по экономической политике в Верховном совете 13 созыва, эксперт ВИП-команды ОГП Василий Шлындиков.

– Василий Михайлович, вы человек, который создавал и вел большой бизнес в свое время, вы были крупным бизнесменом и политиком. Что хотели бы донести до правительства? Они что, не понимают ситуацию? Или в чем дело?

– А я думаю, большинство не понимает реальной ситуации. Просто не понимают, к сожалению. У них нет соответствующей подготовки. Есть, наверное, несколько человек, которые понимают, но они не определяют сейчас ничего. Поэтому не удается пролоббировать реформы, которые надо проводить в стране. Надо! Иначе будет очень плохо.

– То есть основная проблема – в неквалифицированном управлении?

– ВВП Беларуси в 2016 г где-то 45 или 48 млрд. долларов? При том, что было 75 еще пару лет назад? Так вот 45 млрд – это объем производства западной крупной фирмы. Вот и все. А здесь – 10-миллионный народ еле-еле справляется с этой задачей.

А все это – управление. Нет квалифицированных кадров. Все системы по выдвижению талантливых людей наверх заблокированы.

Кадры подбирают – трудно даже сказать, по какому принципу. Я уже не говорю о кумовстве, знакомствах. В регионах, как я понимаю, региональная мафия формирует свою мафию. Отсюда и такие результаты.

– И что делать? Сносить до основания?

– До основания не надо.

– А до какого момента?

– Все, что построено, все, что создано – пусть оно работает. Надо просто менять политическую систему, надо менять власть, проводить выборы. И в этой ситуации у Александра Григорьевича есть еще возможность войти в историю как первый президент без слишком большого знака минус, без особых проклятий.

– Уйти?

– Уйти. Было бы хорошо изменить Конституцию и ограничить полномочия президента. Я думаю, Александр Григорьевич должен понимать, что передача власти единолично кому-либо ни к чему хорошему не приведет. Вот, смотрите, Назарбаев уже потихоньку готовится.

И второе – надо проводить выборы, изменять избирательное законодательство и проводить выборы.

Надо провести Круглый стол – вот как предлагал Середич, я поддерживаю это предложение: создать такую инициативную группу из представителей власти и оппозиции и договориться о механизмах передачи власти.

– Может, самим, без них?

– Надо вместе с ними. Иначе ничего не будет выполняться.

– А если не придут? Тогда договориться самим – оппозиции – и потом просто довести до его сведения, что решили.

– Он может внести предложения. Но я так думаю, что любой нормальный человек, первое предложение – это безопасность для себя и членов своей семьи. И на это надо идти и дать такие гарантии. Все наши партии должны дать такие гарантии.

И если мирный переход власти произойдет, то у Беларуси есть шанс. Есть шанс.

– А куда девать реально Лукашенко? Что мы можем ему как гарантии предоставить?

– Куда? – пенсия!

– Так он же захочет такую, что наш ВВП не выдержит, нет?

– Я думаю, что у него уже кое-что есть…

– Пенсия… Так под суд же пойдет! За ним же такие дела – пропавшие Захаренко, Гончар с Красовским…

– Я еще раз говорю: надо дать гарантии и не педалировать. Его не трогать. Есть там фигуранты, которые все это дело делали. Поэтому – что уж там… Не трогать.

Но из мировой практики я вижу, что никто из таких людей сам не уходил.

– Хочет, как Чаушеску, закончить.

– Пути какие? Смерть – естественная или искусственная, военный переворот…

– Со смертью тоже.

– Да. И революция – и тогда растерзают. Просто растерзают. И не дай Бог, чтобы это случилось. Потому что в этом случае трудно сказать, кто там придет к власти. Может, еще хуже…

– Вот чтобы он получил эти гарантии, нужно договариваться, и нужно договариваться по-серьезному и с серьезными людьми, которые будут выполнять… а иначе…

– Без вопросов. Надо принять решение всем. Политическими силами такое решение принять и не педалировать. Разобраться с теми, кто выполнял все это дело. Если они будут к тому времени живы.

Тут ведь еще вопрос в чем? Помните, как Брежнев в последние годы правления? Уже чуть ходил, но все окружение продолжало твердить ему о его гениальности. И тут то же самое. Потому что все его окружение без Александра Григорьевича – никто.

– Поэтому все их слова про его гениальность он должен делить на сколько?

– Да, он должен понимать, что все их слова о гениальности и незаменимости – это просто их попытка самосохраниться. Ведь они не способны ни на что! Они что, пойдут в бизнес? Да они там неделю не продержатся в этом бизнесе ни один! Из тех, кого я там знаю.

– То есть, по сути дела, они ставят под угрозу его и его семью за то, чтобы самим продержаться у власти подольше?

– Чтобы продержаться самим в полном благополучии, как говорят – в шоколаде. Как можно дольше. Пристроить детей, дать им образование и свалить.

– И под это они, в общем-то, ставят его…

– Под удар. Его и его семью.