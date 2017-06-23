В ООН продлили мандат спецдокладчика по Беларуси на год 23.06.2017, 12:50

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Миклош Харашти

Мандат Миклоша Харашти продлен на год в связи с политическими репрессиями в нашей стране.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) продлил на год мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. За принятие этого решения в Женеве проголосовали 18 стран, 8 — против, 21 — воздержались. Пост спецдокладчика с 2012 года занимает венгерский правозащитник Миклош Харашти. Беларусь традиционно не признает мандат спецдокладчика и отказывается с ним сотрудничать, пишет tut.by.

В резолюции СПЧ выражает «неизменную обеспокоенность» положением с правами человека в Беларуси, «особенно свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, о чем свидетельствует реакция правительства Беларуси на мирные протесты в феврале и марте 2017 года».

СПЧ упоминает и сообщения о пытках в тюрьмах, «продолжающиеся репрессии в отношении правозащитников и организаций гражданского общества», аресты журналистов в марте 2017 года.

В резолюции критикуется «отсутствие конкретного и всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, которая затрагивает лиц, принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам».

СПЧ призывает к полному восстановлению гражданских и политических прав бывших политзаключенных и отмечает, что политические активисты «продолжают подвергаться плохому обращению и сталкиваются с надуманными обвинениями».

— При этом не было достигнуто никакого прогресса в отношении невыясненных случаев насильственного исчезновения политических оппонентов, — отмечается в документе.

Резолюция призывает Беларусь безотлагательно провести всеобъемлющую реформу правовой базы проведения выборов и устранить давние системные недостатки перед местными выборами в начале 2018 года.

Беларусь поддержали Россия, Никарагуа, КНДР, Лаос, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Эритрея, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Китай и Венесуэла.