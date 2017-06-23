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Сейм Литвы призвал соседей не пропускать электроэнергию из БелАЭС

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  • 23.06.2017, 13:25
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Фото: DELFI

Литовский парламент принял соответствующую резолюцию и обратился к Эстонии, Латвии и Польше.

Литовский парламент призвал Эстонию, Латвию и Польшу не пропускать к себе электроэнергию из небезопасных ядерных электростанций, пишет Delfi.

В четверг Сейм 74-ю голосами принял соответствующую резолюцию. В ней также говорится, что недостаточная энергетическая безопасность является существенным фактором, удерживающим государства Балтии и Европу в сфере влияния России. На прошлой неделе парламентарии Литвы в правовом акте указали, что атомная электростанция в белорусском Островце является небезопасной и создаёт угрозу национальной безопасности Литвы, её окружающей среде и общественному здоровью. Островецкую АЭС, которая располагается в 50 км от Вильнюса, строит российская корпорация РОСАТОМ.


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