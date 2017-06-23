Видеоигры физиологически меняют некоторые отделы мозга 1 23.06.2017, 16:42

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У геймеров более развито внимание и концентрация.

Испанские и американские ученые провели совместное исследование влияния компьютерных игр на мозг человека. Выяснилось, что у геймеров более развито внимание и концентрация, а также пространственная ориентация, но при этом вырабатывается зависимость, которая сродни наркотической пишет hightech.fm.

Смысл исследования — показать, что утверждения о вреде видеоигр часто беспочвенны и не доказаны научными данными. Авторы доклада изучили 116 научных публикаций, из которых 22 посвящены структурным изменениям мозга заядлых геймеров, а остальные — изменениям функциональным. «Видео-игры часто демонизируют, хотя для этого нет реальных оснований», — говорит один из авторов исследования Марк Палаус.

Выяснилось, что видеоигры усиливают способность к концентрации. В частности, у геймеров развиты отделы мозга, отвечающие за устойчивую и выборочную концентрацию. Поэтому таким людям проще сосредоточиться на какой-то задаче, нежели зависимым от социальных сетей, пользуясь которыми продолжительное время, можно заработать синдром «золотой рыбки» или рассеянного внимания.

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Также есть свидетельства того, что компьютерные игры очень быстро увеличивают размер и эффективность работы участков мозга, отвечающих за пространственное ориентирование. Например, правый гиппокамп был увеличен, как у заядлых геймеров, так и у группы волонтеров, которые только недавно приобщились к видеоиграм в рамках исследования.

Обратная сторона увлечения компьютерными играми — гиперстимуляция отдела мозга, отвечающего за выработку нейромедиатора дофамина. В этом плане видеоигры действительно мало чем отличаются от наркотической, алкогольной и других зависимостей. У геймеров происходят структурные изменения в системе поощрения, вызывающие привыкание и ломку при длительном отсутствии игрового «наркотика».

Однако самый интересный вывод исследования состоит в том, что мозг физиологически меняется, в зависимости от того, чем мы занимаемся, будь то видеоигры или что-то другое. В частности, люди, ведущие личное приусадебное хозяйство или имеющие свой бизнес, чаще сохраняют здравый рассудок в старости. Полностью с результатами исследования можно ознакомиться на сайте журнала Frontiers in Human Neuroscience.

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Средний возраст игроков в компьютерные игры вырос до 35 лет, а многие геймеры не могут и не хотят искать работу. При этом, игры для развития интеллекта, по мнению ученых, только ухудшают работу мозга. Впрочем, некоторые игры, вроде Minecraft, помогают другим ученым находить лекарства от рака и делать важные открытия.