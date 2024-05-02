Белорус решил разбудить минчан в спальном районе при помощи огромной колонки 2.05.2024, 10:20

Розыгрыш пришелся по душе не всем.

Белорусский блогер Виталий Храмцов решил разыграть минчан и принес в спальный район огромную колонку, передав на нее звук будильника. Видео он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Судя по кадрам, ему удалось разбудить даже жильцов многоэтажек на последних этажах.

Больше всего просмотров его ролик набрал в TikTok (около 900 тысяч). Правда, не всем подписчикам его розыгрыш пришелся по душе.

«А кто-то с ночной пришел», «Я представляю чела с ночной», «Во мне проснулась бабка, но, ребята, вы же и малышей разбудили, а если они не спали всю ночь и их только уложили? А тут вы со своим шумом и перебили сон. Ваш поступок нехороший. Это вред. У всех разный образ жизни. Ведете себя как дети-подростки», «Деградация контента с каждым днем! Похоже, с креативом совсем тяжко стало», «Не смешно от слова „совсем“. Это неуважение к людям. Кто-то работает в ночь и хочет днем поспать, у кого-то дети, кто- то болеет, у кого-то была бессонница и т. д.», — высказали мнение комментаторы.

При этом большинство шутило по поводу того, жив ли еще этот парень и есть ли у него хорошая стоматологическая страховка. «А где видео из реанимации?», «Братан, как ты вообще дожил до обеда?», «Приезжай в Серебрянку», — пошутили пользователи.

Некоторые интересовались в комментариях, что это за район, другие им ответили, что это Ангарская, а дом находится на Байкальской улице.