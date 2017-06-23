Владимир Шанцев: Требования народа должны выполняться! 3 23.06.2017, 18:25

Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Могилевским чиновникам напомнили, что есть Конституция, и всем без исключения нужно жить по правилам, там прописанным.

Шесть с половиной тысяч подписей было собрано могилевскими активистами два года назад под требованием очистить Святое озеро – излюбленное место отдыха могилевчан. Но власти и пальцем не пошевелили, пишет ucpb.org.

22 июня могилевский лидер Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев обратился в горисполком повторно.

«Иду в горисполком с подписями группы граждан, – написал в «Фейсбуке» Владимир Шанцев. – Еще раз напомним власти, что в Могилеве между приездом и отъездом дядьки из Минска живут могилевчане, и их требования должны выполняться. Что есть Конституция, и всем без исключения нужно жить по правилам, там прописанным».