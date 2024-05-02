Эксперт: Плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра Херсонской области будут расширяться 2.05.2024, 11:49

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Россияне взбесились.

Освобожденный остров Нестрыга — один из многих, который находится в дельте Днепра в Херсонской области. Но теперь он стал известным на весь мир. Там украинские военные провели стабилизационные мероприятия, направленные на то, чтобы уничтожить российский вражеской гарнизон.

Несмотря на все попытки оккупантов вернуть остров, он остается под контролем ВСУ. Об этом FREEДОМ сказал украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

После успеха ВСУ, по словам эксперта, россияне, как будто, взбесились. Они бросили, как минимум две волны штурмовиков для того, чтобы вновь захватить этот остров.

- Но отработали эффективно украинские артиллерийские подразделения, и все атаки противника захлебнулись. Остров находится под контролем Украины. Хотя ситуация весьма шаткая. Ведь сеть ответвлений Днепра, а также реки Конка позволяет достаточно скрытно перемещаться как нашим силам специальных операций, так и российским диверсантам. А это значит, что ситуация там весьма и весьма динамична, — отметил Селезнев.

При этом, говорит эксперт, за кулисами остается очень важный момент, связанный с деятельностью украинских Сил обороны, морпехов, представителей Сил территориальной обороны, а также пограничников, которые продолжают держать несколько плацдармов на левом берегу Днепра.

- Морские пехотинцы в районе села Крынки даже смогли несколько расширить границы этого плацдарма. И, несмотря на то, что им на этом участке фронта противостоят силы противника, которые равны примерно составу двух дивизий, у врага ничего не выходит. Он имеет тотальное преимущество в артиллерии, авиации, в количестве личного состава, бронетехники, а плацдарм украинские морпехи расширяют, — подчеркнул эксперт.

Всё это достигается благодаря и эффективным тактическим действиям украинских военных, поддержке операторов FPV-дронов, а также артиллеристов, которые с правого берега Днепра работают по левому берегу, дополнил Селезнев.

- При наличии соответствующих ресурсов можно сделать осторожное предположение, что масштабы плацдармов на левом берегу будут увеличиваться. Но для этого нам необходимы высокоточные дальнобойные ракеты, чтобы буквально выносить все тыловые позиции противника. Нам необходимы в достаточном количестве артиллерийские боеприпасы, в том числе, высокоточные, чтобы превращать в пепел все попытки противника оттеснить наши подразделения, действующие на левом берегу Днепра, — сказал военный эксперт.

Он также подчеркнул, что украинским военным очень необходима и авиационная компонента, чтобы держать как можно дальше вражеские самолеты.

- Тогда мы уже можем аккуратно предположить, что вполне возможен вариант с созданием паромных переправ через Днепр — это один из вариантов, который позволит обеспечить стабильную логистику. Случится ли это в ближайшей перспективе? Пока сложно прогнозировать, потому как ситуация весьма динамична, и мы видим, что у противника есть резервы и ресурсы, которые он может перемещать с одного участках фронта на иной. Причем масштаб и размеры этих резервов весьма значительны, — акцентировал гость эфира.

Он также обратил внимание на то, что противник действует весьма рационально и адаптируется к условиям ведения боевых действий.

- Но и украинские воины прекрасно ориентируются в обстановке, и ключевой элемент, который обеспечивает реальность реализации тех или иных боевых задач — это ресурсы. Если будут у наших воинов соответствующее количество ресурсов для воплощения тех или иных миссий, я уверен, что все будет хорошо на разных участках фронта, — резюмировал Селезнев.