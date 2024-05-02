Трамп будет вынужден помогать Украине Сергей Таран

2.05.2024, 11:54

Бывшему президенту США приходится маневрировать.

Трамп обещает не помогать Украине, если Европа не будет помогать так же, как и США. И это значит, что Трамп будет вынужден помогать Украине хотя бы потому, что в последние месяцы американской неопределенности – когда в Конгрессе долго не могли проголосовать за помощь Украине – европейская помощь по объему уже сравнялась с американской.

Но дело даже не в позиции Европы. Республиканцы себя загнали в плохую ситуацию, когда республиканские избиратели и значительная часть самих республиканцев поддерживают помощь Украине (следует лишь взглянуть на раскол республиканцев в Конгрессе), а сам Трамп очень долго повторял, что вместо оружия «принесет мир за один день».

И поэтому сейчас Трамп пытается маневрировать, ища компромисс между своей любимой риторикой изоляционизма и необходимостью заявлять активную позицию по поводу российско-украинской войны, как того хочет часть его избирателей и однопартийцев.

Хотя это также означает, что на самом деле никакого плана по Украине у Трампа нет. И в случае его возвращения в Белый дом можно будет ждать чего угодно от попыток поставить войну на паузу до продолжения долговременной войны. Все эти сценарии будут для Украины сложными. Но важно, что все они будут проходить при активном политическом и финансовом соучастии Вашингтона.

Сергей Таран, «Фейсбук»