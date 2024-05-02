Врач: Белорусская медицина уже на африканском уровне 3 2.05.2024, 11:50

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Медикам приходится работать на советской рухляди.

Беларусь заняла 88-е место из 94 в новейшем мировом рейтинге систем здравоохранения (Health Care Index) за 2024 год. Беларусь в нем оказалась единственной страной Европы с индексом здравоохранения менее 50 баллов.

Действительно ли все так плохо? Об этом сайт Charter97.org поговорил с врачом областной больницы на условиях анонимности:

— Спорное заключение, но, возможно, вполне заслуженное. Дефицит кадров и отъезд медиков за границу — белорусская медицина деградирует. Многих по-настоящему классных специалистов уволили из-за политики, есть серьезные сомнения насчет качества абитуриентов, поступающих в медицинские вузы. Я молчу про финансирование, оборудование. Работать приходится на советской рухляди.

Какой мой прогноз? Я не вижу перспектив для того, чтобы белорусская сфера здравоохранения сделала какой-то качественный рывок. Для этого нет ресурсов.

В лучшем случае нас ждет стагнация, в худшем — будем проваливаться еще ниже. Заметьте, мы же не просто на дне европейской медицины уже, а в конце мирового рейтинга. Можно говорить о том, что наша медицина уже на азиатском и африканском уровне.

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