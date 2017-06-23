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23 июня 2017, пятница, 20:00
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На входах на станции метро не останется женщин-контролеров

  • 23.06.2017, 20:00

Примерно к середине 2018 года на всех станциях метро женщин-контролеров на входах заменят инспекторы службы безопасности.

Об этом рассказали «Минск-Новости» в минском метро.

«Начали мы такой эксперимент с наименее загруженных станций — «Першамайская» и «Купалаўская». Сегодня на всей 2-й линии, кроме «Маладзёжнай», «Кунцаўшчны» и «Каменнай Горкі», вместо контролеров работают сотрудники службы безопасности метрополитена. В каждом вестибюле их по двое».


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