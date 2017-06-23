закрыть
23 июня 2017, пятница, 23:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Аэрофлот» снова отменил дневной рейс Москва-Минск

2
  • 23.06.2017, 20:22
  • 11,667

О причинах отмены не сообщается.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» 24 июня отменяет рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы в Минск.

Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Соответственно 24 июня не будет выполняться обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево. О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация также отсутствует. На прошлой неделе «Аэрофлот» три дня подряд отменял эти же рейсы.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива