«Аэрофлот» снова отменил дневной рейс Москва-Минск

«Аэрофлот» снова отменил дневной рейс Москва-Минск2
- 23.06.2017, 20:22
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О причинах отмены не сообщается.
Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» 24 июня отменяет рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы в Минск.
Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Соответственно 24 июня не будет выполняться обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево. О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация также отсутствует. На прошлой неделе «Аэрофлот» три дня подряд отменял эти же рейсы.