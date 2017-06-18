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«Аэрофлот» третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском

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  • 18.06.2017, 18:52
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О причинах отмены рейсов не сообщается.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском, передает БелТА.

В частности, согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, 19 июня отменен рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы в Минск. Соответственно не будет 19 июня выполняться и обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево. Эти же рейсы "Аэрофлот" отменил 17 и 18 июня.

О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация отсутствует.


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