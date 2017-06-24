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В выходные в Беларуси будет тепло, но с дождями и грозами

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  • 24.06.2017, 8:59
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Температура воздуха днем в субботу составит от 17 до 23 градусов тепла.

В эти выходные, 24 и 25 июня, в Беларуси ожидается теплая погода с дождями и грозами. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах его порывы усилятся. Температура воздуха днем составит от 17 до 23 градусов тепла.

 

В Минске сегодня кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), температура воздуха 18-20 градусов.

 

В воскресенье также не обойдется без коротких дождей, местами прогремят грозы. Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла, днем ожидается от плюс 20 по северу до плюс 28 по югу.


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