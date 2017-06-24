Юрий Рубцов: Если вернусь в Беларусь, то мне «светит» реальный срок 11 24.06.2017, 13:06

Юрий Рубцов

Бывший политзаключенный обжаловал отказ властей Германии предоставить ему убежище.

Не так давно Германия отказала в убежища бывшему белорусскому политзаключенному Юрию Рубцову. После этого Юрий собирался вернуться в Беларусь, но передумал.

"При юридической поддержке "Международной амнистии" я подал апелляцию на отказ, - рассказал он сайту palitviazni.info. - Апелляция может быть рассмотрена в течение полугода".

Напомним, что гомельчанин Юрий Рубцов стал известен как "человек-майка". На уличные акции оппозиции в Минске он выходил в майке с политическими надписями. Самым известным стал лозунг "Лукашенко, уходи!". В октябре 2014 года Рубцова осудили на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, обвинив в оскорблении судьи. На "химии" Рубцов отказывался работать, требуя достойный заработок, и объявил голодовку. Он даже сделал себе на груди тату "Лукашенко, уходи".

28 мая 2015 года суд приговорил Рубцова к двум годам колонии общего режима. Но 22 августа его в числе других политзаключенных помиловал своим указом Александр Лукашенко. После этого Юрий Рубцов уехал и попросил политическое убежище в Германии, решения пришлось ждать около года. Оно оказалось не в пользу бывшего белорусского политзаключенного.

- Когда я внимательно прочитал отказ, то обратил внимание, что в документах были искажены факты, - рассказывает Юрий Рубцов. - Например, я давал один ответ, а в протоколе записали совсем другой. То же самое и в ситуации с женой. Она говорила, что уже 4 года находится на пенсии, а протоколе записано, что жена четыре года не работала, а затем пошла на пенсию.

- Раньше вы собирались вернуться в Беларусь...

- Один журналист напомнил мне, что я был в Беларуси на профилактическом учете, а затем его нарушил. Стало очевидным, что, когда вернусь, то мне "светит" реальный срок заключения. В Нюрнберге, где я сейчас нахожусь, есть филиал организации "Международная амнистия", где мне и порекомендовали обжаловать решение немецких властей. Более того - эта организация нашла мне адвоката, который и будет заниматься этим делом. Апелляцию мы подали вовремя, поэтому теперь остается только ждать суда, который и вынесет решение. Таким образом, я снова в ожидании.

- Когда может быть рассмотрена апелляция?

- Примерно в течение полугода.