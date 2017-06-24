10 странных вещей, которые запрещены в разных уголках мира 2 24.06.2017, 18:50

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В Великобритании нельзя есть печенье на Рождество и трогать руками китов.

Путешествуя по миру, мы редко интересуемся законами разных стран. А ведь иногда владение такой информацией может предотвратить множество казусов и неприятных ситуаций. К тому же многие из этих законов кажутся нам настолько необычными, что в них просто невозможно поверить.

В AdMe.ru покопались в законах разных стран и нашли 8 вещей, которые не могут делать их жители и туристы.

Нельзя есть печенье на Рождество

Великобритания

В 1644 году Оливер Кромвель запретил празднование Рождества, так как считал его безнравственным. Официально были запрещены многие атрибуты этого праздника, в том числе сладкие пирожки и праздничное печенье. Закон возбранял есть эти сладости только в день Рождества.

Самое интересное, что до сих пор не был издан указ, который отменял бы действие закона Кромвеля. Так что чисто официально, съедая печенье в Рождество, типичный англичанин совершает преступление, просто до этого уже никому нет дела.

Нельзя трогать китов руками

Великобритания

А вот еще один странный английский закон. Считается, что все киты, дельфины и прочие морские млекопитающие, плавающие в радиусе 3 миль от побережья Британии, принадлежат королеве. Поэтому если вы случайно встретите какую-нибудь гигантскую рыбину у берегов Англии, вам нельзя трогать ее руками. Ну, вы уж постарайтесь.

Нельзя спасать тонущих людей

Китай

Загадочный восточный менталитет не мог не отразиться на законах, принятых в Китае. Согласно одному из них спасать утопающего запрещено.

Этот закон связан с восточной философией, которая гласит, что вмешиваться в судьбу человека безнравственно. Впрочем, некоторые скептики считают, что этот закон власти КНР ввели, чтобы снизить численность населения, которая давно превысила все нормы.

Нельзя целоваться на вокзалах

Франция

Этот закон действует во Франции и в Великобритании. Он гласит, что влюбленным запрещено целоваться на платформах железнодорожных вокзалов.

Впервые этот закон появился во Франции еще в 1910 году. В то время поезда частенько задерживались из-за парочек, которые не хотели прерывать долгие поцелуи перед прощанием. В итоге власти решили запретить целоваться на платформах, но на вокзалах установили специальные зоны для поцелуев, где влюбленные все же могут уединиться.

Нельзя кормить голубей

Италия

Запрет на продажу «киндеров»

США

С самого появления знаменитых шоколадных яиц они были запрещены на всей территории США. Основанием для запрета стала возможная угроза для детей. Власти подумали, что маленький ребенок сможет случайно подавиться мелкими деталями спрятанной в яйце игрушки.

В 2013 году жители Штатов наконец смогли увидеть «киндеры» на прилавках магазинов. Власти разрешили продавать яйца, с условием что внутри будут крупные игрушки из одной детали.

Нельзя расплачиваться только мелочью

Канада

В Канаде вы не сможете так просто разбить копилку 10-летней давности и купить что-нибудь на всю мелочь. Закон, вступивший в силу еще в 1985 году, запрещает расплачиваться одними лишь монетами, если стоимость покупки превышает 10 канадских долларов.

Нельзя забывать о празднике супруги

Самоа

Самоа — независимое государство в Океании, известное своими очень необычными законами. Один из них гласит, что муж не имеет права забывать о дне рождения собственной жены. Если такое все же произойдет, суд обяжет благоверного выплатить штраф, который полностью попадет в распоряжение жены.

Нельзя наступать на деньги

Таиланд

И наконец, закон, о котором мы обязаны предупредить всех, кто собирается провести свой отпуск в Таиланде. Гуляя по дорогам этого экзотического государства, не забывайте смотреть под ноги. В Таиланде считается противозаконным наступать на монеты и бумажные купюры, на которых изображены особо почитаемые тайцы.