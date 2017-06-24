Как проходит служба на учебной базе ЦАХАЛа в пустыне

Как проходит служба на учебной базе ЦАХАЛа в пустыне1
- 24.06.2017, 20:43
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Ресторан, мороженое, парикмахерская и бутики.
Солдаты пытаются убедить, что это выглядит, как отель, но, на самом деле, это не имеет ничего общего с детским лагерем. В это сложно поверить, когда видишь весь диапазон услуг и товаров, представленных на территории военного городка, пишет «Вести Израиль».
На территории военного городка "Ир а-БААДим" (комплекс военных и учебных баз ЦАХАЛа, расположенных в пустыне Негев) начали работу целый ряд заведений общественного питания и магазинов, часть из которых не уступают конкурентам, существующим в центре страны.
Так, известный в Тель-Авиве ресторан "101", который находится в "Сароне", открыл филиал и теперь военнослужащие без отрыва от службы и учений могут пообедать гамбургерами, почти как в городе без перерыва. Кроме того, работает кафе с большим выбором разных сортов мороженого, магазины одежды и бытовой техники, парикмахерская.Примечательно, что работают здесь "гражданские", так что наряд по уборке в ресторане военнослужащим не грозит.
Подполковник Саар Харази заверил, что, освобождение солдат от хозяйственных работ не наносит ущерб их боевой подготовке, но напротив дает им возможность полностью сосредоточиться на овладении воинской специальностью в рамках различных курсов, действующих на территории городка. Отметим, что здесь проходят обучения, начиная от базисных профессий, например, на водителя трейлера, так и на пилота.