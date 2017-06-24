Как проходит служба на учебной базе ЦАХАЛа в пустыне 1 24.06.2017, 20:43

3,117

Фото: Йоав Зитун

Ресторан, мороженое, парикмахерская и бутики.

Солдаты пытаются убедить, что это выглядит, как отель, но, на самом деле, это не имеет ничего общего с детским лагерем. В это сложно поверить, когда видишь весь диапазон услуг и товаров, представленных на территории военного городка, пишет «Вести Израиль».

На территории военного городка "Ир а-БААДим" (комплекс военных и учебных баз ЦАХАЛа, расположенных в пустыне Негев) начали работу целый ряд заведений общественного питания и магазинов, часть из которых не уступают конкурентам, существующим в центре страны.

Фото: Йоав Зитун

Так, известный в Тель-Авиве ресторан "101", который находится в "Сароне", открыл филиал и теперь военнослужащие без отрыва от службы и учений могут пообедать гамбургерами, почти как в городе без перерыва. Кроме того, работает кафе с большим выбором разных сортов мороженого, магазины одежды и бытовой техники, парикмахерская.Примечательно, что работают здесь "гражданские", так что наряд по уборке в ресторане военнослужащим не грозит.

Фото: Йоав Зитун

Подполковник Саар Харази заверил, что, освобождение солдат от хозяйственных работ не наносит ущерб их боевой подготовке, но напротив дает им возможность полностью сосредоточиться на овладении воинской специальностью в рамках различных курсов, действующих на территории городка. Отметим, что здесь проходят обучения, начиная от базисных профессий, например, на водителя трейлера, так и на пилота.