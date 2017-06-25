Эрдоган упал в обморок во время молитвы в мечети

Эрдоган упал в обморок во время молитвы в мечети2
- 25.06.2017, 10:26
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Правителю Турции стало плохо из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.
Инцидент произошел в мечети Мимара Синана, передает CNN Turk.
По предварительному заключению медиков, Эрдогану стало плохо из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
Президенту Турции оказали медицинскую помощь, после чего тот пришел в себя.