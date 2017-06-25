Эрдоган упал в обморок во время молитвы в мечети 2 25.06.2017, 10:26

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Реджеп Тайип Эрдоган

Правителю Турции стало плохо из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Инцидент произошел в мечети Мимара Синана, передает CNN Turk.

По предварительному заключению медиков, Эрдогану стало плохо из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Президенту Турции оказали медицинскую помощь, после чего тот пришел в себя.