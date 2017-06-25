Что будет с курсом белорусского рубля на следующей неделе? 25.06.2017, 14:21

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Иллюстрационное фото tut.by

Рекордный рост доллара создал совершенно новую ситуацию на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Возможна коррекция курсов валют после резких изменений на прошлой неделе: средневзвешенный курс доллара на БВФБ может опуститься на 0-0,5%. В понедельник, 26 июня, курс доллара может снизиться на доли процента, пишет «Белрынок».

Увеличение средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на прошедшей неделе оказалось намного больше ожидаемой величины и составило 2,2%. 23 июня курс достиг 1,9284 BYN/USD. Но такой скачек было трудно предсказать, так как он был вызван неожиданным обвалом курса российского рубля. Его средневзвешенный курс за неделю снизился на 1,2% — до 3,2309 BYN/100RUB, что объяснялось, в основном, падением цен на нефть и ухудшением отношений России с США. При этом в течение недели падение было еще большим, но 23 июня российский рубль подорожал вследствие коррекции.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе на БВФБ увеличился примерно так же, как и курс доллара: на 2,3%, достигнув 23 июня 2,1544 BYN/EUR.

Стоимость корзины валют из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 0,5%, причем основное увеличение произошло 23 июня. Похоже, что в этот день вырос спрос на валюту, возможно, в связи с опасениями насчет дальнейшего роста курсов доллара и евро. Объем торгов на БВФБ увеличился на прошедшей неделе до 477,9 млн. BYN с 382 млн. BYN неделей ранее. Возможно, собственники валюты спешили ее продать по выросшим курсам. Рост стоимости корзины на прошедшей неделе оказался выше ожидаемого уровня, он явно был вызван обвалом курса российского рубля.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Ослабление российского рубля со временем должно привести и к ослаблению белорусского рубля и по отношению к корзине валют, хотя бы в силу того, что снизится долларовый эквивалент выручки в российских рублях от экспорта белорусских товаров в Россию. Дело в том, что произошедшее ранее в текущем году укрепление российского рубля против доллара и евро во многом и привело к улучшению сальдо внешней торговли Беларуси. Теперь можно ожидать обратного процесса. Кроме того, падение цен на нефть невыгодно для Беларуси, так как снизит ее доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Других оснований для роста стоимости корзины в среднесрочной перспективе не видно. Но пока ситуация на финансовом рынке Беларуси не меняется. 21 июня Нацбанк провел очередной аукцион по размещению своих краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. Спрос составил 1.055,71 млн. BYN, размещено было облигаций на 700 млн. BYN, а средневзвешенная ставка составила 8,3562% годовых против 8,4085% на предыдущем аналогичном аукционе.

А 22 июня Нацбанк провел аукцион по размещению долларовых облигаций со сроком обращения, равным 365 дням. Спрос на облигации равнялся 133,15 млн. USD. Нацбанк реализовал облигации на 50 млн. USD по средневзвешенной ставке 4,5019% годовых. На аналогичном аукционе 8 июня было также размещено облигаций на 50 млн. USD, а доходность была немногим выше: 4,6781% годовых.

На прошедшей неделе появилась информация о размещении новых белорусских еврооблигаций на 8 млн. USD (на 6 лет и 8 месяцев) и 600 млн. USD (на 10 лет). Прямого влияния на курс белорусского рубля это не должно оказать, но косвенное не исключено, так как Нацбанк теперь может снизить объемы приобретения валюты на внутреннем рынке, что приведет к укреплению белорусского рубля. С точки зрения поддержки экономики это делать не следует, но для увеличения заработной платы в долларовом выражении до 500 USD к концу года такая мера может сгодиться. Правда, чиновники в последнее время обычно говорят о повышении зарплат до 1 тыс. BYN, но эта задача выглядит совершенно неосуществимой, поэтому у них может появиться соблазн решить проблему, вспомнив о 500 USD и обвалив курс доллара.

На текущей неделе можно ожидать некоторой стабилизации ситуации или даже коррекции курсов валют, которая отчасти уже имела место 23 июня в связи с коррекцией курса российского рубля против доллара и евро на Московской бирже. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать изменения стоимости валютной корзины по итогам следующей недели на уровне нуля.

Курс доллара по отношению к евро

Европейская валюта пока удерживает позиции против доллара, несмотря на повышение ставки ФРС. Это вызвано ожиданиями скорого заявления Европейского Центробанка о завершении своей мягкой денежной политики. Так, эксперты нидерландского банка ING полагают, что ЕЦБ должен будет предоставить обновления по схеме покупки активов либо на своем заседании 20 июля, либо, скорее, на своем заседании 7 сентября. В связи с этим они полагают, что курс евро к доллару на рынке форекс уже в третьем квартале текущего года будет двигаться к уровню 1,15 USD/EUR.

Но не все эксперты настолько оптимистичны. В частности, эксперты Credit Agricole полагают, что некоторые положительные для евро факторы уже заложены в его курсе, а всеобщие выборы в Германии в сентябре несут дополнительные риски для евро. В связи с этим они считают, что к концу сентября курс евро будет находиться на уровне около 1,1 USD/EUR, а к концу года поднимется только до 1,12 USD/EUR и только в 2018 году поднимется до 1,18 USD/EUR.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Значительное падение курса российского рубля по отношению к доллару и евро на прошедшей неделе кажется несколько чрезмерным после нескольких месяцев его удивительной устойчивости. Совпало несколько факторов. Так, снизились цены на нефть на мировом рынке, что объяснялось увеличением добычи нефти в Ливии и Нигерии. Кроме этого 20 июня США приняли решение о введении новых санкций против России, а РФ прекратило консультаций с США по проблемам в отношениях двух стран. Более того, Федеральное казначейство РФ 20 июня сообщило о решении приобрести в текущем году для нужд бюджета валюты на 2-3 млрд. USD.

Перечисленные выше факторы будут действовать и на текущей неделе. Хотя цены на нефть и скорректировались в конце прошедшей недели, оснований для их уверенного подъема пока не видно. Число нефтяных буровых в США продолжает расти, что указывает на устойчивость добычи нефти на сланцевых месторождениях по отношению к снижению цен. Дональд Трамп остается под сильным давлением со стороны противников, критикующих его за симпатии к России, поэтому для укрепления своих позиций он может пойти на дальнейшее ухудшение отношений с РФ.

Однако на текущей неделе в России осуществляются налоговые платежи, в связи с чем экспортеры увеличат объемы продажи валюты. Это вполне может привести к продолжению коррекции курса российского рубля, произошедшей 23 июня. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать, что средневзвешенный курс рубля на БВФБ поднимется примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Судя по описанным прогнозам, на текущей неделе возможна некоторая коррекция курсов, то есть курсы доллара США и евро опустятся на величину в диапазоне 0-0,5% на фоне небольшого роста курса российского рубля. Но в течение недели не исключены резкие колебания курсов в случае появления новых неожиданных новостей.

Прогноз на понедельник, 26 июня

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс в пятницу, 23 июня, вырос до 1,1192 USD/EUR, то есть примерно на 0,3%. Давление на доллар оказал выход худших, чем ожидалось данных о состоянии деловой активности в американской экономике.

На Московской бирже курс доллара США по отношению к российскому рублю во второй половине пятницы, 23 июня, почти не изменился после резкого падения в первой половине дня, и на момент закрытия торгов составил 59,4825 RUB/USD.

Исходя из этих данных, в понедельник, 26 июня, можно ожидать снижения средневзвешенного курса доллара на БВФБ на величину в несколько долей процента.