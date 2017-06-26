Стали известны все полуфиналисты Кубка конфедераций-2017
- 26.06.2017, 11:27
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Состоялись заключительные матчи в группе В футбольного турнира.
Состоялись заключительные матчи в группе В на Кубке конфедераций-2017, по итогам которых сборные Германии и Чили вышли в полуфинал, пишет nv.ua.
Cборная Германии обыграла команду Камеруна со счетом 3:1, благодаря чему заняла первое место в группе.
Германия - Камерун 3:1
Голы: Демирбай, 48, Вернер, 66, 81 — Абубакар, 78
Германия: Тер Штеген — Гинтер, Рюдигер, Зюле — Киммих, Руди (Хенрикс, 74), Джан, Платтенхардт - Демирбай (Брандт, 77), Дракслер (Юнес, 80) — Вернер
Камерун: Ондоа — Мабука, Нгаду-Нгаджи, Тейку, Фаи — Сиани, Замбо-Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58) — Бассогог (Экамби, 82), Абубакар, Муканджо (Гиоата, 70)
Предупреждения: Платтенхардт — СианиУдаление: Мабука, 63 (грубая игра)
Сборная Чили не смогла обыграть Австралию, поэтому в итоге заняла второе место. Матч завершился со счетом 1:1.
Чили — Австралия 1:1
Голы: Родригес, 67 — Троизи, 42
Чили: Браво — Исла, П. Диас, Хара, Мена — Сильва, Арангис (Эрнандес, 46), Фуэнсалида (Родригес, 46) — Видаль, Варгас (М. Диас, 82), Санчес
Австралия: Райан — Р. Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллиган — Троизи, Луонго, Ирвин, Бехич — Кэхилл (Леки, 57), Крузе, Юрич (Макларен, 62)
Предупреждения: Видаль, Эрнандес — Луонго, Троизи, Кэхилл, Бехич
Таким образом, в полуфинале Кубка конфедераций-2017 сыграют Португалия, Германия, Чили и Мексика. Португалия проведет свой матч против Чили, а Германия встретится с Мексикой.
Ранее Мексика обыграла Россию, чем выбила хозяина турнира на групповом этапе.