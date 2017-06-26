Стали известны все полуфиналисты Кубка конфедераций-2017 26.06.2017, 11:27

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Состоялись заключительные матчи в группе В футбольного турнира.

Состоялись заключительные матчи в группе В на Кубке конфедераций-2017, по итогам которых сборные Германии и Чили вышли в полуфинал, пишет nv.ua.

Cборная Германии обыграла команду Камеруна со счетом 3:1, благодаря чему заняла первое место в группе.

Германия - Камерун 3:1

Голы: Демирбай, 48, Вернер, 66, 81 — Абубакар, 78

Германия: Тер Штеген — Гинтер, Рюдигер, Зюле — Киммих, Руди (Хенрикс, 74), Джан, Платтенхардт - Демирбай (Брандт, 77), Дракслер (Юнес, 80) — Вернер

Камерун: Ондоа — Мабука, Нгаду-Нгаджи, Тейку, Фаи — Сиани, Замбо-Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58) — Бассогог (Экамби, 82), Абубакар, Муканджо (Гиоата, 70)

Предупреждения: Платтенхардт — СианиУдаление: Мабука, 63 (грубая игра)

Сборная Чили не смогла обыграть Австралию, поэтому в итоге заняла второе место. Матч завершился со счетом 1:1.

Чили — Австралия 1:1

Голы: Родригес, 67 — Троизи, 42

Чили: Браво — Исла, П. Диас, Хара, Мена — Сильва, Арангис (Эрнандес, 46), Фуэнсалида (Родригес, 46) — Видаль, Варгас (М. Диас, 82), Санчес

Австралия: Райан — Р. Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллиган — Троизи, Луонго, Ирвин, Бехич — Кэхилл (Леки, 57), Крузе, Юрич (Макларен, 62)

Предупреждения: Видаль, Эрнандес — Луонго, Троизи, Кэхилл, Бехич

Таким образом, в полуфинале Кубка конфедераций-2017 сыграют Португалия, Германия, Чили и Мексика. Португалия проведет свой матч против Чили, а Германия встретится с Мексикой.

Ранее Мексика обыграла Россию, чем выбила хозяина турнира на групповом этапе.