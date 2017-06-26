Министр финансов РФ рассказал, зачем держит деревянную фигу на столе 1 26.06.2017, 12:13

Антон Силуанов

Фото: РИА «Новости»

По мнению Антона Силуанова, чем меньше денег в казне – тем лучше.

Недостаток денег помогает находить «интересные варианты» развития, уверен министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Минфин заинтересован в выработке таких мер, которые не только помогали бы экономить, но стимулировали бы экономический рост.

«Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности. Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть. Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!», — заявил глава Минфина РФ в интервью ТАСС.

Глава Минфина России выразил сожалению тем, что с таким подходом согласны далеко не все, а многие воспринимают его, как скупость или даже жадность. Сам Силуанов предпочитает говорить о рациональности в тратах, а для особенно настырных просителей держит на столе деревянную фигу.

«Она стоит тут шутки ради, как говорится, для прикола. Посетители на нее редко внимание обращают, а я не показываю… До поры до времени, конечно», — пояснил министр.