Возле Дроздов мужчину укусила ядовитая змея 14 26.06.2017, 14:01

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Утренняя прогулка возле водохранилища Дрозды в Минске для 50-летнего минчанина закончилась реанимацией и длительным лечением.

Тихое утро, живописный водоем, ухоженный пляж, на котором так любят отдыхать семьями и компаниями минчане… Доставая из кармана телефон, чтобы запечатлеть эту красоту, Сергей нечаянно его выронил. Чуть приподнял пришвартованную к берегу лодку, под которую упал телефон… а оттуда метнулась змея и укусила мужчину за большой палец руки. «Гадюка!» - опешил Сергей, не выпуская из виду ускользающую по траве змею, и начал ее фотографировать. На всякий случай - если вдруг врач, к которому он потом обратится, не поверит, пишет kp.by.

- Что ты ее фотографируешь? - кричит очевидец. - Убивать надо, если хочешь, чтобы поверили!

Оглушив гадюку метко брошенным камнем, Сергей упаковал трофей в стеклянную банку и только после этого поехал в поликлинику.

Первую помощь оказал себе сам - как нас когда-то учили со школьных лет.

- Сразу после укуса отсосал яд немного, сплюнул. Сделал подобие жгута - туго перевязал палец, - рассказывает Сергей. - А когда убил змею, сам поехал к врачам в Заславль (по месту жительства) - я же нормально себя чувствовал сразу. Как я потом прочитал, мне вообще лучше было не двигаться, и руке нужен был покой, а я ею рулю, лихо мчусь на машине! Пока приехал в Заславль, палец уже одеревенел. Снял повязку - рука на глазах начала распухать и синеть. В поликлинике говорят: «Надо срочно «скорую» вызывать».

Так со времени укуса до госпитализации в Минской районной больнице прошло около двух часов. За это время состояние Сергея серьезно ухудшилось: рука распухла до плеча, посинела, пальцы перестали сгибаться. По пути в больницу, куда его везли вместе с почивающей в банке змеей, он начал терять сознание. В реанимации Сергея выхаживали почти три дня. Еще неделю он провел в больничной палате. Выздоровление длилось медленно, и рука была синюшной и страшной даже на пятый день, когда журналист навещала пострадавшего в больнице. А ведь вызови он «скорую» сразу - оклемался бы уже через пару дней.

- Я и сам понимаю, что потерял много времени, пока фотографировал, ездил туда-сюда. Уже потом, когда видел, как синеет и все выше опухает рука, я по дороге в больницу боялся, что если опухоль пойдет еще дальше, мне больше не жить… Огромное спасибо врачам районной больницы в Боровлянах, которые оказали мне помощь, спасли, выхаживали в реанимации, - говорит Сергей. - Хочу всем людям напомнить: укусила змея - не надо никакой самодеятельности, вызывайте «скорую» - и все! И будьте осторожны в местах отдыха у воды! Даже в таких цивилизованных, как побережье водохранилища Дрозды и Минского моря.

- А змея в банке куда делась?

- Она даже в реанимации была какое-то время со мной. Врачи шутили: «Змея присутствует рядом с укушенным и наблюдает, как идет лечение». Потом ее убрали - она же неживая уже. Выбросили, наверное.

Умирают не от яда, а от индивидуальной реакции на него

Какие ошибки в действиях минчанина были самыми серьезными? Разобраться помог Максим Очеретний, врач-реаниматолог детской инфекционной больницы:

- Высасывать яд - в этом действии нет необходимости. Учитывая то, что сам по себе укус - это повреждение кожных покровов, отсасывание может спровоцировать инфицирование этой ранки. Лучше ее промыть, перевязать. Если есть возможность - приложить холод поверх повязки. Укушенную конечность надо обязательно обездвижить, и вообще стараться меньше двигаться.

По поводу жгута вопрос противоречивый. Согласно стандартам оказания первой помощи, я, как врач, был бы обязан наложить жгут. Накладывается он выше места укуса (в данном случае - в области предплечья) и каждые 8 - 10 минут ослабляется. Считается, что так ограничивается распространение яда. Но, на мой взгляд, и это подтверждает современная медицинская литература, жгут способствует еще большему нарушению обмена веществ в тканях, что может привести к тяжелым осложнениям.

А вот если на пальцах есть кольца, их надо снять немедленно. Когда пойдет отек, сделать это будет крайне тяжело.

Самое главное - несмотря на все предпринятые меры, обеспечить как можно быстрее оказание квалифицированной медицинской помощи. Для этого вы либо вызываете «скорую», либо направляетесь в ближайшую больницу, где пострадавшему от укуса введут специальную сыворотку против змеиного яда. При неправильном введении она может быть опасна, поэтому сначала врач должен провести пробы, чтобы убедиться, что противоядие не причинит человеку вреда.

- Часто ли люди умирают от укуса гадюки?

- Нет. За несколько десятков лет в Беларуси таких случаев были единицы. Укус гадюки обыкновенной, которая в основном и обитает у нас, редко приводит к смертельному исходу. Более серьезных ядовитых змей в природе у нас пока нет. Если только она не сбежит из зоопарка.

Смертельным укус гадюки может быть в результате несвоевременно и неправильно оказанной помощи или индивидуальной реакции человека на ее яд. Такую же патологическую аллергическую реакцию у отдельных людей может вызвать любое лекарство, еда.

Кстати, от укусов пчел, насколько я знаю, гибнет людей больше чем от гадюк.

Но при этом ядовитый укус гадюки все равно опасен. Ее яд обладает гемолитическим воздействием, то есть действует на кровь, разрушает эритроциты. Распространяясь по организму, он действует на ткани печени, селезенки и почек. Если время упущено, это может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до хронической почечной недостаточности.

У кого еще из представителей белорусской фауны ядовитый укус?

Пчела. Хоть пчелиный яд и используется в лечебных целях, укус пчелы не такой уж безобидный. Это сильный аллерген, и индивидуальная реакция на него может быть совершенно разной - от небольшого покраснения на месте укуса до крапивницы и анафилактического шока. Поэтому первая помощь при укусе пчелы включает антигистаминные препарат. Кроме того, надо достать жало, промыть место укуса (можно нанести на ранку раствор соды или смазать ее нашатырным спиртом), приложить холод.

Шершень. Жалят шершни больнее, чем пчелы, потому что яда при их укусе попадает в два раза больше и по химическому составу он отличается от пчелиного. От укуса шершня может быть отек, обморок и удушье с тяжелой аллергической реакцией. Первая помощь, в принципе, такая же, как и при укусе пчелы.

Южнорусские тарантулы. Его укусы неглубокие, поэтому яд проникает в кожу и опасности для жизни человека не представляет. Последствия: боль, отек, состояние сонливости, повышение температуры тела. У кого-то может развиться аллергическая реакция: затрудненное дыхание, тошнота, рвота. При таких симптомах надо принимать антигистаминные препараты. А в первую очередь следует промыть место укуса, обработать его антисептиком, приложить холод.