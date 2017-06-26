Петр Порошенко провел переговоры с Эммануэлем Макроном в Париже 1 26.06.2017, 15:05

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Фото: Reuters

Президент Франции не признает законной российскую аннексию Крыма.

Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко. Переговоры двух лидеров прошли в Париже, передает «Радио Свобода».

Детали беседы не разглашались. Одной из главных тем переговоров мог стать конфликт на востоке Украины. Макрон выразил намерение в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. По его словам, саммит с участием Петра Порошенко и Владимира Путина может пройти в начале июля.

Макрон известен своей жесткой позицией по отношению к политике Кремля. Ранее он заявлял, что санкции против России можно будет снять только после выполнения Минских соглашений. Порошенко отметил, что настроен очень оптимистично после переговоров с французским президентом.

Встреча Порошенко и Макрона состоялась накануне саммита Большой двадцатки, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. На прошлой неделе президент Украины посетил Вашингтон. В Белом доме тогда подчеркнули, что американские санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выведет все свои силы с востока Украины.