В Сети появились новые фото будущего iPhone 8 1 26.06.2017, 17:13

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Снимки подтверждают более ранние утечки о безрамочном экране и двойной камере.

Источник обнародовал новые изображения ожидаемого смартфона iPhone 8. На фото гаджет представлен в цвете "черный оникс". Снимки подтверждают обнародованную ранее информацию о том, что гаджет получит безрамочный экран и вертикальную двойную камеру, пишет korrespondent.net.

Также на передней панели отсутствует физическая кнопка Home, а это означает, что на этот раз она будет сенсорной.

Ожидается также, что сканер отпечатков пальцев таки будет встроен в экран смартфона, и предположительно, будет располагаться в виртуальной кнопке Home.

Кроме того аналитики полагают, что будущий флагман американского производителя получит улучшенный механизм тактильной отдачи Taptic engine и беспроводную зарядку.