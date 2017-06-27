Зачем Беларуси российские «Искандеры»? 16 27.06.2017, 8:38

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Сделка вызовет дипломатический скандал: ракеты покрывают территорию Польши, балтийских стран и половину Словакии.

Беларусь решила вплотную заняться перевооружением армии. В СМИ еще не стихло обсуждение контракта на закупку белорусами двенадцати ударных истребителей Су-30 СМ, как белорусский посол в России Игорь Петришенко рассказал о возможности закупки в будущем зенитных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Слухи про то что Россия хочет разместить «Искандеры» в Беларуси кружат уже больше 10 лет, говорится в репортаже «Белсата».

В прошлом году Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. Европейские политики в один голос назвали этот шаг Москвы запугиванием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил тогда, что альянс не оставит решение Кремля без ответа.

Искандер – наступательное оружие превентивного удара, то есть нападения. Эти ракеты полностью не соответствуют тому, что прописано в белорусской военной доктрине. И даже если посмотреть на них через призму совместной оборонной стратегии «союзного государства», «Искандеры» не дают стране никакой выгоды. Ракеты, которые уже размещены в Калининграде покрывают туже самую территорию, что и потенциальные ракеты в Беларуси. Это 80 % территории Польши, кусок Чехии, половина Словакии, вся Литва, Латвия и Эстония. Зачем Минск сознательно становится пугалом для своих европейских соседей?

«В отношениях с Россией это будет означать еще большую военную зависимость и зависимость от технологий. Де-факто это означает и большее российское присутствие, эту технику будут обслуживать именно они. В отношениях же с Евросоюзом может разгореться дипломатический скандал. Решение покупать такое оружие дружеским никак не назовешь», – считает лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич.

Если Беларусь все же примет решение вооружиться этими ракетами, то в самом тяжелом положении окажется ведомство Владимира Макея. Нелегкое это дело – вести переговоры с Европой про хорошие отношения и совместные проекты, держа собеседника на мушке.