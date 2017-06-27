«Хотите привезти с отдыха 6 кг абрикосов? Это куча затрат!» 6 27.06.2017, 15:28

Получить фитосанитарный сертификат по месту отправления груза почти нереально.

В решении Совета Евразийской экономической комиссии написано, что с 1 июля на территорию стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) один человек может привезти до 5 кг овощей и фруктов. Если объемы превышены, нужен фитосанитарный сертификат, пишет kp.by.

Что и как будут контролировать? Один человек (любого возраста, в том числе и младенец) за один раз пересечения границы с 1 июля может ввезти до 5 кг овощей и фруктов. Сюда же входят орехи, бобовые, ягоды и грибы. Если норма превышена, с вас потребуют фитосанитарный сертификат. Например, мама, папа и ребенок едут из Литвы и везут 10 кг черешни. Тут все хорошо, могут проезжать. Если вы едете один и везете 10 кг черешни, то с вас потребуют бумажку, которая подтверждает безопасность ягоды. Если вы по дороге из Одессы вы в одиночку решили привезти арбуз весом 8 кг, вам тоже будет нужен сертификат. Если этот же самый арбуз вы будете везти вдвоем, сертификат не потребуется. Излишки без сертификатов на границе будут изымать и уничтожать.

В документе речь идет о пересечении границы ЕАЭС - для белорусов это ближайшие Украина, Польша, Литва, Латвия. Если вы едете из России или вдруг летите на самолете из Алма-Аты и везете оттуда 6 кг овощей и фруктов, то никакого сертификата на них не нужно. А вот если из Испании решили 10 кг артишоков привезти, то сертификат уже понадобится. Ограничения действуют при любом пересечении границы, в том числе и на самолете.

Правда, с сертификатом есть вопросы. В Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси говорят, что фитосанитарный сертификат выдается по месту отправления груза или его выращивания. Например, в Киеве идете к инспектору по карантину растений и говорите: дайте сертификат на мешок абрикосов. У вас принимают заявление, досматривают продукцию на наличие болезней, включенных в единый перечень ЕАЭС. Если все чисто, выдают документ, который вы на границе и показываете. По факту все сложнее.

- На экспертизу и выдачу сертификата уходит до двух суток, - рассказали «КП» в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины. – Мы не работаем с физическими лицами. Но даже если предположить, что мы возьмемся оформлять вам сертификат, то не сможем проверить продукт по всем требованиям, которые прописаны в документе ЕАЭС. Кроме того, с частью товара вам придется расстаться. То есть вы купили 6 кг черешни - полкило отдадите безвозвратно в лабораторию. Сертификат стоит 45 гривен 30 копеек ($1,74. – прим.), примерно столько же – экспертиза. Наш совет: не тратьте время и деньги, лучше вписывайтесь в нормы.

Везешь цветы? До трех букетов по 15 цветов в каждом

Согласно новым нормам, срезанных цветов можно ввозить максимум 3 букета одному человеку. Причем в каждом букете может быть до 15 штук цветков, стеблей, травинок и т. д., в том числе и засушенных. Если объемы превышены, то и в этом случае будет нужен фитосанитарный сертификат.

Кстати, а цветы в горшках завозить по-прежнему запрещено - даже если у вас будет на них чек из магазина. Это же касается луковиц, клубней растений и семян.