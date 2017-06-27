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Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети

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  • 27.06.2017, 17:03
  • 7,411

Всего за несколько дней видео в «Инстаграм» Бритни Спирс собрало более 1,4 миллионов просмотров.

Известная американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram ролик, на котором запечатлен отдых звезды с семьей в Тайланде. Всего за несколько дней ролик собрал более 1,4 миллионов просмотров в Сети, пишет topnews.ru.

В начале видео Бритни исполняет красивый танец на пляже, что привлекло наибольше внимание и восхищенные отзывы поклонников звезды. Также в кадре запечатлены другие радости простого семейного времяпрепровождения - отдых на побережье и прыжки с вышки в аквапарке.


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