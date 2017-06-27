В мае уволили рекордное за год число белорусов 1 27.06.2017, 17:30

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Белорусские предприятия по-прежнему активнее увольняют, чем нанимают.

Предприятия в мае уволили 62,6 тысячи человек, сообщается на сайте Белстата. При этом организации взяли на работу на 13% (или 14,4 тысячи человек) меньше, чем «ушли». Это худший показатель с мая прошлого года, пишет tut.by.

Предприятия уже 7 месяцев подряд активнее увольняют, чем принимают новых работников.

Заметнее всего «ушли» в минус по числу работников в образовании, где уволили на 54,8% больше, чем приняли.

По регионам отличается соотношение принятых и уволенных на предприятиях. К примеру, в Минской области лишились работы на 15,7% человек больше, чем нашли новую. Брестская область «ушла» в минус по этому показателю на 19,9%, Витебская — на 14%, а Гродненская — на 31,6%.

В последний раз предприятия активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года.

Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.