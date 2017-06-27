«Даже в страшном сне не могли представить себе то, что сейчас происходит» 29 27.06.2017, 20:09

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Лукашенко хочет указом очистить Чернобыльскую зону от радиации.

Во время своего последнего визита в Хойникский район Александр Лукашенко сообщил, что, благодаря его усилиям, за 25 лет его руководства страной загрязненные радиацией территории восстановились, и теперь их можно использовать в хозяйственной деятельности.

Лукашенко поручил подготовить проект указа, в котором будут изменены границы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а отдельные площади нынешней зоны отчуждения введут в оборот и отдадут сельхозпредприятиям и лесхозам. «Зеленый портал» выяснял, действительно ли такие решения чиновников очистят территорию от радиации.

«Даже в страшном сне не могли представить себе то, что сейчас происходит»

Известный на Гомельщине физик-ядерщик Юрий Воронежцев в последние годы существования Советского Союза являлся депутатом Верховного Совета. В высшем законодательном органе тогда еще общей страны он входил в состав комиссии по экологии. Именно эта комиссия занималась разработкой концепции безопасного проживания на территориях, подвергшихся загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

«К разработке этой концепции были привлечены ученые с мировыми именами, которые исследовали поведение радиации после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, работали в зонах испытаний атомного оружия, — вспоминает Юрий Воронежцев. — Даже в страшном сне мы не могли представить себе то, что сейчас происходит в Беларуси. Некоторых ученых, которые тогда вели исследования в 30-километровой зоне и занимались расчетами перспектив ее использования, сегодня уже нет на этом свете, так как они получили тогда слишком большие дозы облучения. Но никто даже и мысли не допускал, что спустя каких-то три десятка лет руководство Беларуси вздумает начать производить в этой зоне сельхозпродукцию и вообще позволит там кому-то жить и работать».

Среди физиков-ядерщиков, говорит ученый, ходит байка о том, как они шутят над невежественными коллегами: если период полураспада истек, значит, радиации стало наполовину меньше.

На самом деле, по словам Юрия Воронежцева, это именно шутка.

Полураспад — вероятностная характеристика, и в зависимости от коэффициента перехода территория, на которую выпал тот или иной радиоактивный элемент, может, и очистится, а может этот самый элемент, в зависимости от конкретных условий, перейти в совершенно иное состояние или мигрировать в другое место.

«Когда мы разрабатывали концепцию проживания на загрязненных территориях, мы в качестве минимального периода, через который в 30-километровую зону можно будет вернуться с хозяйственной деятельностью, рассматривали время продолжительностью от 5 до 10 периодов полураспада цезия и стронция. А это — от 100 до 300 лет. Цезий у нас тщательнее контролируется, так как выпал он на гораздо более обширной территории, и его контроль менее дорогостоящий даже в сравнении с контролем загрязнения стронцием.

В то же время, если цезий выводится из организма человека или животного, то стронций накапливается, и никаким способом его нельзя вывести, даже если перед убоем кормить скот чистыми кормами.

А период полураспада плутония-239 — вообще 24 тыс. лет! Плутоний-241 при распаде переходит в америций-241, и этот процесс в мировой науке вообще очень слабо исследован. О том, как америций проходит по пищевой цепи, сегодня нет возможности сказать определенно.

А в продукции, получаемой на загрязненных территориях, ни плутоний, ни америций не нормируются и не контролируются», — говорит ученый.

По мнению Юрия Воронежцева, единственным направлением использования территорий, которые сегодня входят в состав Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), может стать строительство там солнечных электростанций. Некоторые места в этой зоне считаются точками с наибольшим в Беларуси количеством солнечных дней в году, и там можно было бы получать довольно много дешевой экологически чистой электроэнергии без вывода для этих целей земель, используемых сегодня в сельском хозяйстве и других отраслях.

Тем не менее, ученый с сожалением отмечает, что сегодня в стране имеется ряд научных сотрудников при должностях, которые по указке обоснуют все что угодно. В том числе и то, что радиация ушла с загрязненных территорий ранее всех возможных по физическим законам сроков, благодаря только тому, что страной, где эта радиация выпала, 25 лет руководил Александр Лукашенко.

План мероприятий по совершенствованию деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), его утвердил начальник Департамента по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Александр Титок.

За 6 лет стало чисто?

Эта попытка вывода некоторых участков Полесского радиационно-экологического заповедника и передача их под хозяйственную деятельность уже не первая. В 2011 году такое пожелание выражал Гомельский облисполком, которому всё не хватает посевных площадей. И тогда почти все компетентные государственные органы дали вполне однозначные отрицательные заключения на эту инициативу.

«…Отмечается преимущественно высокая плотность загрязнения долгоживущими радионуклидами, особенно Sr90, Pu241 и Am241, которая многократно превышает установленные законодательством величины (при которых возможны проживание населения и хозяйственная деятельность). Поэтому считаем, что в обозримой перспективе использовать эти земли в сельском и лесном хозяйстве не представляется возможным», — писал 7 октября 2011 года в своем ответе Министерству по чрезвычайным ситуациям тогда еще заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Еще более яркая картина радиационной обстановки на территории ПГРЭЗ и перспектив ее изменения предстает из заключения за подписью заместителя начальника Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды В. Грибовой, сканы которого можно увидеть на фотографиях.

В результате проходивших в конце 2011 года многочисленных совещаний, заседаний, заключений все госорганы сошлись во мнении, что в обозримой перспективе использование каких-либо участков Полесского радиационно-экологического заповедника невозможно.

Правда, тогда о передаче некоторых участков из-за огораживающей зону отчуждения колючей проволоки ходатайствовал Гомельский облисполком. Теперь же поручение о том, что некие площади «зоны» можно отдать под хозяйственную деятельность, прозвучало из уст самого главы государства. И имеется весьма высокая вероятность того, что на этот раз нас ждет «обоснование» возможности использования территории ПГРЭЗ для хозяйствования.

Какого мнения будут теперь придерживаться официальные органы, как они станут обосновывать необходимость выполнения поручений Лукашенко и куда задевают свои письма и заключения шестилетней давности — покажет время.

Пока же даже несильно сведущему в ядерной физике человеку понятно, что в деле, где речь идет о сотнях лет, эти неполные шесть лет, прошедшие с момента предыдущей попытки начать пахать и сеять на засыпанных чернобыльским пеплом полях, — слишком мизерное время, чтобы что-то там очистилось.

Следует также учитывать, что руководство страны говорит о том, что в грязной зоне можно получать «условно чистую» продукцию. При каких условиях она будет чистой, сколько требуется вложить средств, чтобы возвратить эти заросшие кустарником поля в оборот и сколько предстоит «закопать» туда денег на удобрения и различные агротехнические мероприятия, чтобы получить эту «условно чистую» продукцию — это забота общественности. Так нужны ли на нашем рынке эти дорогие и сомнительно безопасные молоко и мясо из-под Чернобыля?