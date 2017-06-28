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Евро рекордно вырос на торгах в Минске

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  • 28.06.2017, 13:27
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На валютных торгах 28 июня резко подскочил курс евро, а также подорожала американская валюта.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0448 рубля (2,08%) до 2,1987 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0094 рубля (0,49%) и составил 1,9343 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0186 рубля (0,57%) и составил 3,2485 белорусского рубля за 100 российских.

Рост евро произошел на фоне вчерашних заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги. Он уверенно сообщил о том, что еврозона восстанавливается и крепнет.


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