Евро рекордно вырос на торгах в Минске 4 28.06.2017, 13:27

3,669

На валютных торгах 28 июня резко подскочил курс евро, а также подорожала американская валюта.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0448 рубля (2,08%) до 2,1987 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0094 рубля (0,49%) и составил 1,9343 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0186 рубля (0,57%) и составил 3,2485 белорусского рубля за 100 российских.

Рост евро произошел на фоне вчерашних заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги. Он уверенно сообщил о том, что еврозона восстанавливается и крепнет.