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В Познани отмечают годовщину протестов рабочих 1956 года

  • 28.06.2017, 15:42
Фото: wikipedia

Ровно 61 год назад рабочие Познани вышли на улицы с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.

В Познани отмечают годовщину июньских протестов 1956 года. Ровно 61 год назад местные рабочие вышли на улицы с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Некоторые из тех, кто протестовал в этот день против коммунистических властей, были убиты, многие получили ранения, передает «Радио Польша».

Жители Познани убеждены в том, что о события того дня необходимо чтить и хранить в памяти:

«Это очень важная годовщина. О ней необходимо помнить. Люди вышли на улицу, чтобы отстоять свое право на хлеб и достоинство. Рабочих тогда унижали, над ними насмехались, они работали даром. Мне тогда было 6 лет, и я помню, как по улицам ездили танки».

«Мы как поляки обязаны каждый год вспоминать трагические события того дня. В противном случае, об этом забудут, и мы останемся без истории. А народ без истории, без идентичности, не является по сути своей народом».

Торжественные мероприятия в Познани продолжаются с самого утра. К мемориальным доскам в различных точках города возлагают цветы. Основные торжества начнутся в 18.30 у Памятника жертвам «Июня 1956» на площади Адама Мицкевича.


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