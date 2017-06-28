Острова с вылетом из Минска: от самого дорогого до самого дешевого 1 28.06.2017, 16:03

5,586

В сезон из Минска летают чартеры сразу на восемь средиземноморских островов.

Согласитесь, островной отдых – это нечто особенное. Некая оторванность от остального мира, свой неповторимый колорит, огромный выбор бухт и пляжей, какие-то местные традиции – неудивительно, что зачастую отпуск на острове стоит дороже, чем на материке. Tio.by в обзоре решили разобраться: а во сколько обойдется островной отпуск белорусскому туристу? Кстати, в сезон из Минска летают чартеры сразу на 8 средиземноморских островов – разберемся с каждым в отдельности.

1. Майорка (Испания)

Чартер Минск – Пальма-де-Майорка летает с 1 июня по 5 октября по четвергам

Береговая линия – 554 километра

Туристы обожают Майорку за комфортабельные отели, качественный сервис, чистые пляжи, большой выбор развлечений и очень вкусную кухню.

Какой курорт выбрать?

Самые популярные и демократичные курорты острова – это Ареналь и Магалуф (самое тусовочное и шумное место на острове). Тут хорошие песчаные пляжи, набережные, велосипедные дорожки, магазинчики, кафе, ночные клубы. В зонах отдыха Плайя-де-Пальма и Кала Майор находятся отели более высокого уровня, а в Порталс Ноус причаливают самые дорогие яхты, располагаются самые дорогие гостиницы, самые лучшие рестораны и предлагаются самые эксклюзивные развлечения.

Если туристам хочется уединения и спокойствия, то им можно посоветовать Ильетас или Пальма-Нову – это уютные домашние курорты. Хорошие варианты для семейного отдыха – городки Кан-Пастилья, Санта-Понса, Пагера или Камп-де-Мар (у этого курорта невероятно красивый пляж!).

Чем заняться?

Конечно, отдых на Майорке – это не только пляжи и море. С этим островом стоит познакомиться поближе, проехав по нему на арендованном автомобиле или экскурсионном автобусе. Среди must do – прогуляться по столице острова Пальма-де-Майорке, подняться на один из величественных скалистых утесов, посетить колоритную деревушку Вальдемосса, попробовать собрасадас и полюбоваться дикой красотой бухты Са Калобра. Вообще на этом чудесном острове туристам точно не будет скучно. Прелесть Майорки не только в ее потрясающем разнообразии, но и компактности самого острова. До популярных аквапарков, зоопарков и морских аквариумов здесь можно доехать за полчаса, а замечательные старинные поместья и живописные природные парки здесь просто на каждом шагу.

Стоимость: от 1750 евро на двоих (курорт Ареналь, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

2. Сицилия (Италия)

Чартер Минск – Катания летает каждые 10-11 дней с 7 июня по 10 октября

Береговая линия – около 1000 километров

Самый большой итальянский остров (омываемый сразу тремя морями) в разные времена населяли греки, римляне, византийцы и арабы, и каждая цивилизация оставила след в местных традициях и культуре. Современная Сицилия – это остров с богатой инфраструктурой, разнообразными отелями и большим выбором всевозможных развлечений. Долгие годы Сицилия ассоциировалась с деятельностью легендарной мафии, но сегодня о ней напоминают разве что известные фильмы, а также названия некоторых баров и кафешек.

Какой курорт выбрать?

Популярные курорты острова – Таормина, Сиракузы, Мессина, Чифалу, Летоянни, Санта-Флавия, Джардини-Наксос и Агридженто. Каждый из этих городков отличается своим неповторимым характером. Таормина порадует бурной ночной жизнью, Сиракузы удивят богатой историей и уникальной старинной архитектурой, ну, а Мессина восхитит просторными песчаными пляжами и музыкальными шоу под открытым небом.

Чем заняться?

Сицилия изобилует архитектурными и природными достопримечательностями. Так, именно здесь находится самый высокий в Европе вулкан Этна. Территория, его окружающая, образует «Парк Этны» – крупнейший заповедник Италии.

На острове работает несколько аквапарков, а практически в любом прибрежном городке есть яхтенные марины, где можно арендовать судно. Помимо небольших колоритных городков, пронизанных историей, стоит посетить и столицу Сицилии – Палермо.

Стоимость: от 1507 евро на двоих (Джардини-Наксос, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

3. Корфу (Греция)

Чартер Минск – Керкира летает с 4 июня по 27 сентября каждые 10-11 ночей

Береговая линия – 217 километров

Сочетание гор, бесконечных лесов и маленьких бухт с бирюзовой водой сделало Корфу не просто популярным, а элитным греческим курортом. Многие отели здесь стоят уединенно, имеют большие территории и собственные пляжи.

Какой курорт выбрать?

Первыми по часовой стрелке от Керкиры гостей встречают Перама, Канони и Беницес. Здесь довольно тихо и спокойно, море мелкое и теплое, а близость главного города позволяет с легкостью путешествовать по острову на автобусах. Южнее – разделенные речкой Мессонги и Мораитика. Эти курорты славятся песчаными пляжами и демократичными ценами. Город Лефкими – лучшее место на Корфу для жаждущих провинциальной и тихой Греции без туристов. Самый юг острова занял Кавос, любимый европейской молодежью: днем курорт спит, ночью гудит.

На юге западной части крупных курортов нет. Оживление начинается ближе к Агиос Георгиос – красивый и широченный песчаный пляж, таверны и отели, возможность заняться виндсерфингом или поплавать с маской у ближайших рифов. Ближе к центру острова курорты идут кучнее, выбор жилья богаче, развлечений больше. Особо популярны своими пляжами Эрмонес, Глифада и Агиос Гордис.

Знаменитая Палеокастрица вмещает в себя сразу несколько пляжей, этот курорт идеален для дайверов, а также семей с маленькими детьми – бухты защищают берег от волн. Северные курорты острова многолюдны, насыщены инфраструктурой и развлечениями. Сидари притягивает Каналом любви и веселыми вечеринками, Рода, Ахарави и Кассиопи – всеми атрибутами развитых курортных городков, практически перетекающих друг в друга.

Курорты северо-восточной части Корфу также сливаются в один сплошной ряд на берегу теперь уже Ионического моря. Ипсос и Гувия с пляжными барами хороши для любителей повеселиться, спокойные Дассия, Ниссаки, Барбати и Контокали – подходят любителям размеренного отдыха и семьям.

Чем заняться?

Посетите Канал влюбленных в Сидари. Интересная достопримечательность – византийские церкви в городе Керкире и венецианские кварталы, также обратите внимание на Старый город с его церквями разных религий, лабиринтом узеньких улиц и старой крепостью.

Стоимость: от 1380 евро на двоих (Керкира, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

4. Родос (Греция)

Чартер Минск – Диагорас летает со 2 июня по 6 октября каждые 10-11 дней

Береговая линия – 220 километров

Родос – остров рыцарей и настоящая драгоценность Средиземноморья. Как свидетельствуют древнегреческие мифы, именно этот остров Зевс поднял как дар богу Солнца – Гелиосу. Сегодня Родос привлекает туристов солнцем, морем и песчаными золотыми пляжами. Родос чрезвычайно интересен с точки зрения природы: здесь километры красивых пляжей и множество уголков первозданной природы. Кроме того, что Родос – рай для любителей истории и археологии, он чрезвычайно богат на памятники истории. Стоит вспомнить хотя бы бронзовую статую Колосса Родосского, принесшую острову всемирную славу и ставшую одним из семи чудес света.

Какой курорт выбрать?

Все курорты острова можно поделить на «восточные» и «западные». Западная часть Родоса – это галечные пляжи и постоянные волны, а восточная – песок и более спокойная вода. Соответственно, восточное побережье острова (курорты Калифея, Фалираки, Колимбия, Линдос) лучше всего подойдут для традиционного пляжного отдыха и отдыха с детьми, а его запад (Иксия, Ялиссос) – для занятий виндсерфингом и активного отдыха.

Чем заняться?

Посетить Родосскую крепость – резиденцию 19 больших магистров ордена госпитальеров. Пройтись по улице Рыцарей в городе Родосе, она ведет от родосского Акрополя к пристани, где когда-то стоял легендарный Колосс. Заглянуть на улочку Сократус, известную как «сувенирный рай». Полюбоваться живописным Линдосом с древним Акрополем и белоснежными зданиями в традиционном стиле.

Стоимость: от 1350 евро на двоих (курорт Родос, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

5. Крит (Греция)

Чартер Минск – Ираклион летает с 25 мая по 9 октября два раза в неделю

Береговая линия – 1046 километров

Крит – самый крупный греческий остров, родина Зевса и туристический центр Средиземноморья. На Крите одинаково уютно будут чувствовать себя и любители экскурсионного отдыха, и те, кто приехал на солнечный остров зарядиться энергией и просто поваляться на песке. Здесь волшебное море, яркое солнце и отличные пляжи. К тому же на относительно небольшой территории острова сосредоточено огромное количество природных и исторических достопримечательностей: крепости, монастыри и дворцы, пещеры, бухты и парки.

Какой курорт выбрать?

Остров вытянут в длину и делится на четыре области: Ханья, Ретимно, Ираклио и Лассити. Все популярные курорты расположены на северной половине острова. Ханья – это прекрасные пляжи, знаменитые Белые горы, апельсиновые и оливковые рощи, история и традиционный уклад жизни во многих горных деревнях. В Ретимно находятся такие достопримечательности, как Идейская пещера, где, согласно мифологии, вырос Зевс, самая высокая гора острова Крит, монастыри Превели и Аркади.

Самые известные пляжи Крита располагаются в районе Ираклио. Здесь туристы найдут множество развлечений, отели на любой вкус и кошелек, магазины и древние достопримечательности. Самые популярные курортные центры: Херсониссос, Агия Пелагия, Малия, Асудара, Сталида, Гувес. Лассити располагается на одноименном живописном плато. Здесь великолепные и разнообразные ландшафты, удивительная растительность и самый красивый во всей Греции залив – Мирабелло. Самые популярные курортные центры Лассити: Агиос Николаос, Элунда, Сития и Милатос.

Чем заняться?

Визитная карточка Крита – Кносский дворец. Именно здесь, если верить легендам, находился знаменитый лабиринт Минотавра. В центре Ираклиона находится один из самых масштабных музеев Греции – Археологический. Недалеко от столицы открыт Дом-музей художника Эль-Греко.

Что касается критских природных сокровищ, то, кроме многочисленных удивительных пляжей, бухт и лагун, есть еще знаменитое Самарийское ущелье – самое большое в Европе, и озеро Вулисмени, что создает облик города Агиос Николаос и запечатлено на каждой второй почтовой открытке из Греции.

Одна из самых новых достопримечательностей – Ботанический парк недалеко от города Ханья. Он появился на острове в 2009 году. В парке живут сотни видов бабочек и диких птиц, растут виноградники, апельсиновые деревья и финиковые пальмы. Также на острове работает несколько аквапарков.

Стоимость: от 1270 евро на двоих (курорт Аннисарас, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

6. Кипр

Регулярный рейс Минск – Ларнака (авиакомпания «Белавиа») летает в летний период четыре раза в неделю (по вторникам, средам, четвергам и субботам)

Береговая линия – 648 километров

Остров, с которым у белорусов сложилась давняя и очень прочная дружба, привлекает миллионы туристов солнцем, потрясающим морем, гостеприимством местных жителей и умиротворяющими средиземноморскими картинками.

Какой курорт выбрать?

Самый крупный и популярный кипрский курорт – Лимасол. По сути это «универсальное» место. Для семей с детьми здесь есть аквапарки, парк аттракционов и отели со всей инфраструктурой, для молодежи – клубы, бары и дискотеки. Более спокойный отдых может предложить Ларнака. Песчаные пляжи и пологий вход в море точно порадуют отдыхающих с детьми. Ну, а за совсем безбашенным отрывом стоит отправиться в Айя-Напу – здесь так же весело, как на Ибице, но намного дешевле. Не забудьте и про древний город Пафос (кстати, культурная столица 2017 года) – он известен как родина богини Афродиты, а также как самый элитный курорт на острове. Тут много роскошных отелей, красивых бухт и уединенных мест для спокойного отдыха. А вот городок Протарас может предложить туристам бюджетный отдых: здесь много широких пляжей и недорогих апартаментов, а при желании отсюда удобно прокатиться до тусовочной Айя-Напы.

Чем заняться?

Первое, что советуют сделать на Кипре, – это расслабиться! Здесь нужно вдыхать жизнь полной грудью, купаться в море, исследовать бухты и бухточки, гулять по традиционным кипрским деревушкам, пробовать вино нового урожая и наслаждаться жизнью. А еще только на Кипре можно получить права на управление осликом – это очень веселая экскурсия с катанием на осликах, которая заканчивается кипрским мезе, вином и сиртаки.

Стоимость: от 1200 евро на двоих (Пафос, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

7. Закинф (Греция)

Рейсы Минск – Закинтос летают с 25 мая по 28 сентября по понедельникам и четвергам

Береговая линия – 123 километра

Остров Закинф – прекрасное место для семейного отдыха. Плюсов здесь сразу несколько: пологие песчаные пляжи, прекрасные возможности для самостоятельных поездок (исследовать весь остров можно за пару дней), большой выбор недорогих отелей, работающих по системе «все включено». При этом отдых на Закинфе нельзя назвать чисто отельным. У этого маленького кусочка суши в Ионическом море есть своя особая атмосфера. Здесь нужно исследовать местные деревушки, обедать в тавернах, плавать с черепашками, нырять в бухтах и наблюдать за закатом со скал.

Какой курорт выбрать?

Самый густонаселенный и шумный поселок острова – Лаганас. Именно здесь, помимо таверн и магазинов, можно найти и ночные клубы. Недалеко от Лаганаса находится поселок Каламаки. Его отличие – прекрасный песчаный пляж, но более спокойный и размеренный отдых. Отличную инфраструктуру и все условия для семейного отдыха предлагает поселок Циливи. А вот в Аликесе туристы почувствуют себя настоящими местными жителями – вокруг типичная греческая деревня с тавернами, маленькими домиками и национальным колоритом. Умиротворенный отдых стоит искать на Василикосе: там понравится тем, кто хочет отдохнуть от городского шума.

Чем заняться?

Размеры острова (60 километров в длину и 40 в ширину) позволяют объехать все деревушки, заглянуть во все бухты, оценить все пляжи и отметиться возле каждой понравившейся архитектурной достопримечательности. Конечно, стоит прогуляться по узким улочкам Закинтоса (столицы острова), посмотреть на порт с высоты венецианского квартала Бохали, сфотографироваться с колокольней в Кильомено, отобедать в таверне на «краю света» (на одной из оконечностей острова), навестить дружелюбных енотов в зоопарке Аскос.

Но все же самое потрясающее на острове – это его нерукотворные красоты. Сероводородный источник Ксигия с одуряющим запахом и почти белой морской водой, марсианские черные камни бухты Порто Рокса, зеленые горы, меловые обрывы, старые оливковые рощи, голубые пещеры и, конечно, нереальные краски знаменитой бухты Навайо.

Стоимость: от 1150 евро на двоих (курорт Аргасси, 11 ночей, отель 3*, завтраки)

8. Тасос (Греция)

Чартер Минск – Кавала летает с 7 июня по 20 сентября по средам и воскресеньям каждые 10-11 дней

Береговая линия – 115 километров

На самом севере Греции, в Эгейском море, есть удивительный кусочек суши – остров Тасос. По форме он почти круглый: 22 км с запада на восток и 25 км – с юга на север, казалось бы, этот небольшой островочек можно объехать за день, но не обольщайтесь – по пути вас ждет столько соблазнов, что вы не захотите покидать Тасос ни через неделю, ни через две. Романтические бухты, уединенные пляжи, сосны, растущие прямо у кромки воды, изумительная природа и, наконец, удивительный изумрудный цвет моря. Все это стоит увидеть!

Какой курорт выбрать?

Одним из популярных городов Тасоса является Лименарья. Отдых здесь подойдет тем, кто хочет быть в центре жизни острова. В нескольких километрах от столицы острова города Лименаса находится популярное местечко Макриаммос, с отличными песчаными пляжами и развитой инфраструктурой. Недалеко отсюда находится и знаменитый Мраморный пляж. В Пахис и Скалу Рахони стоит отправиться тем, кто мечтает оказаться на одном из самых идиллических пляжей Тасоса. Отдыхать здесь можно без зонтиков, ведь сосновые деревья тут достигают кромки воды и создают естественную тень. Курорт Скала Панагия прославился одним из самых длинных и чистых пляжей Эгейского моря – Хриси Амудья. Ну, а в поселок Потос едут за весельем и танцами в местных клубах.

Чем заняться?

Вы можете арендовать автомобиль и исследовать как самые популярные, так и дикие, не тронутые цивилизацией пляжи. Откройте для себя гору Ипсарион, посетите магазинчики в Лименасе, попробуйте свежайшую рыбу в одной из таверн Лименарьи, насладитесь ночной жизнью в Потосе.

Стоимость: от 1074 евро на двоих (Скала Потамьяс, 11 ночей, отель 3*, завтраки)