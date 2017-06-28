Таможенники решили «надушиться» на $100 тысяч 1 28.06.2017, 17:55

Фото: Минская региональная таможня

Таможенники изъяли у минского предпринимателя духи на сумму более 200 тысяч рублей.

Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Колядичи» пресекли попытку недекларирования парфюмированной воды известного бренда, сообщает сайт Государственного таможенного комитета.

Парфюмированная вода в ассортименте перемещалась в железнодорожном контейнере из Объединенных Арабских Эмиратов в адрес минского индивидуального предпринимателя.

При досмотре было обнаружено около 3 тыс. единиц незаявленной парфюмированной воды. Таким образом бизнесмен пытался сэкономить на таможенных платежах более Br55 тыс.

Сотрудниками Минской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП. Материалы дела направлены в суд.