Две тысячи слов, которые изменили Чехословакию 28.06.2017, 18:17

Публикация, которая стала пиковым моментом «Пражской весны».

27 июня 1968 года сразу в нескольких чехословацких СМИ было опубликовано воззвание писателя Людвика Вацулика «Две тысячи слов, обращённых к рабочим, крестьянам, служащим, учёным, работникам искусства и всем прочим», в котором автор призывал к масштабной реформе Коммунистической Партии Чехословакии по пути, предложенному Дубчеком. Воззвание было опубликовано на следующий день после отмены предварительной цензуры и содержало с подписи 60 чехословацких интеллектуалов, пишет сайт urokiistorii.ru.

«Две тысячи слов» стали одним из пиковых моментов «Пражской весны» как консолидированной попытки чехословацкого общества построить «социализм с человеческим лицом». В Кремле публикацию воззвания восприняли как идеологическую диверсию, а широкая поддержка тезисов Вацулика со стороны населения республики спровоцировало преследования не только автора статьи, но и многих, поставивших под ней свою подпись уже после ввода советских танков в Чехословакию.

«Порядки коммунистической партии явились причиной и моделью таких же порядков в государстве. Ее союз с государством привел к тому, что исчезло преимущество глядеть на исполнительную власть со стороны. Деятельность государства и хозяйственных организаций не критиковалась. Парламент разучился обсуждать, правительство – управлять, а руководители – руководить. Выборы потеряли смысл, законы – вес.

Мы не могли больше доверять своим представителям ни в одном комитете, да если б захотели, то не могли бы от них ничего требовать, потому что они все равно ничего не могли добиться. Еще хуже было то, что мы уже не могли верить друг другу. Личная и коллективная честь исчезли. Честностью добиться чего-либо было не возможно, а о вознаграждении по способностям нечего говорить. Поэтому большинство потеряло интерес к общественным вопросам и заботилось только о себе да о деньгах, причем даже и на деньги нельзя было полагаться. Испортились отношения между людьми, исчезла радость труда, короче, пришли времена, которые грозили духовному здоровью и характеру народа».

Полностью прочитать самиздатский перевод воззвания можно здесь.