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Трамп и Макрон встретятся во Франции в День взятия Бастилии

  • 28.06.2017, 19:28
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Визит главы Белого дома в Париж состоится 14 июля.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с лидером Франции Эмманюэлем Макроном вопросы борьбы с терроризмом и экономическое сотрудничество, сообщил Белый дом, пишут vedomosti.ru.

«Оба лидера продолжат выстраивать крепкое антитеррористическое сотрудничество и экономическое партнерство между двумя странами, и они также обсудят много других вопросов, представляющих взаимную озабоченность», - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду.

Белый дом подтвердил, что Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию в День взятия Бастилии - национальный праздник, отмечаемый 14 июля.


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