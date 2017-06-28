Пинчане решили «приструнить» дорожников 28.06.2017, 20:36

Жители Пинска хотят знать, как расходуются средства, которые выделяются на ремонт дорог.

26 июня петиция была отправлена адресатам. «Прошу предоставить информацию о расходах бюджетов на осуществление ямочного и капитального ремонта дорог Пинска и района за последние два года. Также заявители просят озвучить сумму собранных средств от госпошлины разрешающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и от акцизов на топливо», - говорится в обращении, пишет media-polesye.by.

Транспортный налог появился в Беларуси в 2014 году. Тогда планировали, что одна половина собранных средств пойдет на ремонт республиканских дорог, а вторая — местных. Но из года в год регионы урезали в средствах.

В итоге люди платят все больше и больше, но на дороги, по которым они ездят, денег выделяется все меньше.

Сегодня правительство выбрало 6 тысяч километров местных дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Но, поскольку транспортного налога на всё не хватит, Совмин предложит взять на эти цели валютный кредит у Банка развития. То есть местным бюджетам его придётся отдавать с процентами и в валюте, что не удовлетворило депутатов, и они предложили оставлять в местном бюджете порядка 70% поступлений от дорожного сбора.

Также поступило предложение передать улицы, которые находятся на балансе коммунальщиков, на баланс специализированных организаций. Ведь финансовое состояние нашего ЖКХ никогда не позволит выполнить тот комплекс работ, который необходим, поэтому качество дорог не соответствует современным требованиям.