8 удивительных вещей, которые происходят в организме из-за любви 28.06.2017, 20:53

Ученые установили, что разные стадии любви изменяют активность мозга по-разному.

Каждый человек, испытавший чувство влюблённости, знает о том, что любовь может вызывать необычайно приятные ощущения, но также и чувство глубокого отчаяния и депрессии, пишет sobesednik.ru.

На многих людей любовь действует подобно наркотику, и кто-то пытается испытывать эти эмоции вновь и вновь, а кто-то уже после того, как он однажды обжегся, всю оставшуюся жизнь старается не влюбляться. Эксперты сайта huffingtonpost.com назвали 8 удивительных вещей, которые происходят в нашем организме в состоянии влюбленности.

1. Всплеск гормонов. Во время первой любви вы испытываете мощнейший прилив гормонов вроде окситоцина, дофамина, эстрогена и тестостерона. Если первые гормоны отвечают за позитивные эмоции и ощущения удовольствия, то последний управляет нашим сексуальным желанием. Еще один гормон – адреналин – заставляет сердце стучать чаще в присутствии любимого человека. Комбинация этих гормонов играет важную роль в возникновении сильного чувства, которое привлекает нас к другому человеку.

2. Любовь может стать зависимостью. Все мы знаем о том, что влюбленные люди испытывают постоянную потребность в общении с объектом своей страсти, а в его отсутствие они начинают проявлять симптомы тревоги и депрессии. Всё очень похоже на сильную зависимость, и это действительно так. Исследования доказали, что любовь воздействует на мозг подобно наркотику, ведь влюбленность влияет на ту же самую систему в мозге, что и зависимость от наркотических веществ.

3. Любовь активирует обезболивание. Романтическая влюбленность способна активировать опиоидную систему мозга подобно мощным обезболивающим, как уже рассказывал Sobesednik.ru. Именно поэтому множество экспериментов показали, что любовь позволяет уменьшить уровень боли. Люди, которых во время болезненных медицинских манипуляций держали за руки их любимые, испытывали меньше боли.

4. Любовь влияет на уровень серотонина. Многочисленные исследования связывают любовь с низким уровнем серотонина, что является показателем обсессивно-компульсивного расстройства. Это может объяснить принцип возникновения мании влюбленного человека, когда все его внимание направляется только на один объект, с чем сталкиваются многие люди.

5. Любовь отвлекает. Любой столкнувшийся с влюблённостью человек знает, насколько отвлекающим является это чувство. Неврологи связали страстную любовь с интенсивными изменениями в зонах эмоций и внимания, а также снижением когнитивного контроля. Это значит, что человек гораздо меньше способен контролировать свое внимание.

6. Любовь укрепляет чувство эмпатии и способность перерабатывать эмоции. Разновидность любви, которая культивируется с помощью практики медитации на нежную заботливость, активирует чувство эмпатии в мозге и центры переработки эмоций. Она также снижает активность в областях мозга, связанных с самооценкой и сосредоточенностью на себе. Медитация на нежную заботливость помогает поддерживать связь с нашими собственными чувствами, увеличивая объем серого вещества в областях мозга, связанных с переработкой эмоций.

7. Разные стадии любви изменяют активность мозга по-разному. Опубликованное в 2015 году в журнале Frontiers in Human Neuroscience исследование показало, что для аккуратного определения стадии романтической любви можно использовать МРТ-диагностику. Когда человек только влюбляется, то у него активируется центр поощрения мозга, а когда он расстается с любимым человеком, то активность в этой области резко снижается. Также можно заметить резкое снижение активности и функциональных связей в той части данной области мозга, которая связана с ожиданиями вознаграждения.

8. Любовь может навсегда поселиться в мозге. Исследование 2011 года показало схожую активность в определенных областях мозга уже давно состоящих в счастливом браке супругов и тех людей, которые лишь недавно влюбились друг друга. Эти результаты дают объяснение тому, как партнеры могут сохранять чувство любви на протяжении десятков лет.