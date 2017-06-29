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CNN: корабли США с «Томагавками» приготовились к возможному удару по Асаду

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  • 29.06.2017, 7:54
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Для атаки авиабазу Шайрат в Сирии достаточно одного слова Дональда Трампа.

Американские военные корабли и истребители подготовлены к тому, чтобы совершить удар по Сирии, если этого потребует президент Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких военных чиновников (перевод – gazeta.ru).

По их словам, пока что власти Сирии не сделали каких-либо дальнейших шагов к совершению химической атаки.

При этом телеканал отмечает, что США пристально наблюдают за авиабазой сирийских ВВС Шайрат. Именно там, по утверждениям, находилось химоружие, которое было применено в апреле в Идлибе, в результате чего погибли мирные жители.

Днем 28 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти Сирии, похоже, прислушались к предупреждению США о проведении каких-либо новых химических атак на территории страны.

По данным США, на Шайрат прибыл истребитель и химоружие для возможной подготовки к атаке.

В настоящее время в восточной части Средиземного моря находятся американский авианосец «Джордж Буш» с еще двумя эсминцами и двумя крейсерами. При этом эсминцы и крейсеры способны атаковать крылатыми ракетами «Томагавк».

26 июня представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что власти Сирии ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет «Томагавк». Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.


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