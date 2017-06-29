«Если бы в 90-е мы «дожали», уже были бы на лет 20-25 впереди» 10 29.06.2017, 8:12

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Бизнесмен и директор рынка рассказал, как Беларуси сравняться с Польшей по развитию.

Создатель и директор рынка во Дворце - деревне на стыке Брестской и Гомельской областей - Игорь Прокопович знает, сколько можно заработать на клубнике, что мешает белорусу жить хорошо.

Рынок во Дворце, клубничной столице Беларуси, - огороженный заасфальтированный прямоугольник. Фермеров и местных жителей с клубникой пропускают бесплатно, со скупщиков на легковушках берут по 9 рублей, на грузовиках - по 25, пишет kp.by.

Рынок работает третий год, рядом трасса, соединяющая Кобрин и Брянск. До того клубничный рай больше походил на ад: оптовики закупались прямо на дороге, редкий день обходился без ДТП.

Игорь Иванович из тех рок-н-ролльщиков, к которым неприменима приставка бывший. По образованию историк, окончивший БГУ в 1986-м, когда почти каждый хотел заниматься бизнесом. Он играл на гитаре, бубнах и клавишных, выступал на свадьбах.

- Энергетика у места потрясающая: приезжаю и работаю на рынке когда контролером, когда уборщиком, когда начальником, когда пиццу людям продаю - мне все нравится.

В клубничный сезон - до 200 автомобилей в день. В позапрошлом и прошлом годах - до 30% приезжали из России. В этом году меньше…

Пока на территории рынка у нас один магазин, планируем построить тут целый комплекс, зимой организовать автомобильную стоянку. Регион зажиточный и богатеет каждый год. По два детских кресла в машине. Люди везут ягоду, одно дите - у цыцки, второе - в кресле, третье - рядом. Мама полуспящая, уставшая и счастливый папа. Эти люди каждый день хотят кушать, они ходят в наши магазины.

В этом году до самой клубники на рынке торговали картошкой, в пиковые дни заезжало до 10 фур. Вскоре клубника плавно перейдет в вишню, малину…

Игорь Прокопович устраивает во Дворце оупен-эйр-фестиваль. Как сам уверяет, для души. В прошлом году он лично насчитал более полутора тысяч человек. Перед сценой нон-стоп находилось порядка 300.

- Мы верим, что фестиваль станет визитной карточкой региона, это громкое событие и для Полесья, и для Лунинецкого района, и власти готовы нам в этом помогать. В этом году планируем рок-концерт с музыкой AC/DC от минских ребят из DC.BY, будет Plum Bum из Бреста, «Дай дорогу», диджей. Начало в 7 вечера, вход свободный. Рядом с площадкой будет экспресс-кафе - людей надо кормить. Есть и туалет с холодной и горячей водой.

- Что мешает белорусам жить хорошо?

- Ментальность. Очень несмелые, осмотрительные. Я сам несмелый. Я не 7 раз отмеряю - 17. И это мешает. Я не выиграю у литовца, поляка. Это очень глубокая проблема.

Речь про бизнес, предпринимательство и то, как заработать деньги. Мы боимся рисковать, делать шаги, которые тот же поляк или другой европеец сделает быстро.

Белорус довольно быстро приспосабливается. Если бы в 90-е годы дожали - и с белорусским языком, и с экономикой - уже все было бы хорошо, уже были бы на лет 20 - 25 впереди.

Помню, как чиновники начинали говорить по-белорусски: кто-то стеснялся, кто-то прятался - но начинали! И это уже было наслаждение. Еще бы полгода-год - и дошло бы до школ, вузов - сегодня бы уже не помнили, что может быть по-другому.

- Что нужно для развития бизнеса в небольших городах?

- Смелость. Но поверьте - никто специально не мешает. Просто у кого-то нет головы, у кого-то - смелости. Большинство же очень хитрое: «Я подожду и посмотрю…»

Я общаюсь с молодежью. Они не хотят. Насмотрятся российского телевидения, сериалов - садятся в БМВ, надевают темные очки и… зарплата 6 миллионов старыми. Но выдает себя за крутого. Смешно…

Люди, которые намного богаче меня - долларовые миллионеры, говорили: «Зачем тебе это нужно?..» И это трусость. Когда мы входили на рынок, мы взяли 2,5 миллиарда кредита (250 тысяч долларов на то время), которые нужно было отдавать по жесткому графику.

Кто-то крутил у виска, а мне почему-то было не страшно, я относился к этому как не к своим деньгам. Сегодня заработали - завтра отдали. В прошлом году на рынке мы собрали больше 400 миллионов рублей выручки. В этом на старые деньги ожидаем порядка 600. Бизнес начинается тогда, когда ты говоришь, что деньги - это не мое.

Должен наступить момент отчуждения от денег, чтобы ты не считал: «Я вложил 5, заработал 6, рубль мой, и я с этим рублем бегу в обменник, а потом - в носок…» Я однажды себе сказал: «Если ты не научишься относиться к деньгам как не к своим - ничего не получится». Я однажды научился, и я счастливый.