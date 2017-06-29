Переформатирование Ближнего Востока и Персидского залива 1 29.06.2017, 8:42

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Что означают стремительные события, начавшиеся после того, как Дональд Трамп посетил регион?

В течение последних нескольких недель внимание на Ближнем Востоке обращено на Персидский залив. Сначала события, связанные с Катаром, а затем смена наследного принца в Саудовской Аравии внезапно активизировали внутренние политические процессы в регионе. Это оживление началось после того, как президент США Дональд Трамп посетил регион, пишет турецкое издание hurriyet.com (перевод inosmi.ru).

Когда Трамп в рамках своих зарубежных визитов выбрал Саудовскую Аравию в качестве первой исламской страны, это так или иначе вызвало вопрос: США переопределяют свою политику в отношении региона? С другой стороны, не менее расхож и такой вопрос: происходят ли эти изменения от желания Саудовской Аравии укрепить свои отношения с США?

Обращают на себя внимание события, направленные на изоляцию Катара. Сначала Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет разорвали свои дипломатические отношения с этой страной и ввели блокаду.

Европейский Союз быстро отреагировал на события, связанные с Катаром, и заявил, что поддерживает посреднические усилия Кувейта. В США же в то время как Госдепартамент обратил внимание на риски изоляции Катара, президент Трамп горячо поддержал это решение и подчеркнул важность того, чтобы Катар отказался от поддержки радикально-исламистского терроризма.

Вскоре после этого Госдепартамент США, сделав на этот раз заявление, похожее на позицию ЕС, устранил впечатление, что между ним и президентом Трампом есть разногласия. В этой связи стало набирать силу представление о том, что основные параметры кризиса в Персидском заливе, который начал развиваться в привязке к Катару, возникли на оси Трамп — Саудовская Аравия.

Минувшим днем король Саудовской Аравии Салман, уволив своего племянника Мухаммада ибн Найефа, которого он ранее объявил наследным принцем, назначил своего сына Мухаммада ибн Салмана новым наследником. Новому наследному принцу 32 года, в то время как Найефу 57 лет. Наряду со значительной поколенческой разницей, у молодого наследника и его предшественника разные подходы и идеи по многим вопросам.

До отстранения от должности наследного принца Найеф занимал посты заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. В Саудовской Аравии Найеф многие годы находился на передовой линии борьбы с терроризмом и в 2004-2007 годы внес важный вклад в нанесение удара по «Аль-Каиде».

На него совершалось покушение. В результате атаки террориста-смертника «Аль-Каиды», пытавшегося убить Найефа, бывший наследник саудовского престола был серьезно ранен, но остался в живых. Утверждается, что в принятии решения об увольнении Найефа могло также сыграть роль ухудшение его состояния здоровья.

Наследный принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд с сыном Мухаммадом ибн Салманом, 2012 год

Фото: AP Photo, Hassan Ammar, File

В то же время Найеф был известен как представитель саудовского королевства, который состоит в хороших отношениях с эмиром Катара. Поэтому отстранение Найефа от должности наследного принца может еще более осложнить урегулирование кризиса в отношениях Саудовской Аравии и Катара. Сначала король Саудовской Аравии разорвал дипломатические отношения с Катаром, а затем отправил в отставку Найефа, и это демонстрирует интересную целостность.

Королю Салману 83 года, и он болен. Известно, что раны, полученные Найефом в результате покушения, отразились на его здоровье. В этой связи предполагается, что король готовится оставить престол и расчищает путь к трону своему сыну. В таком случае в Саудовскую Аравию может прийти продолжительный период стабильности.

Однако эта стабильность будет иметь силу только с точки зрения правления королевской династии. Молодой наследник известен весьма резкими взглядами во внешней политике. Занимая ранее пост министра обороны, он сыграл активную роль в том, чтобы Саудовская Аравия включилась в йеменскую авантюру. В то же время он является ярым противником Ирана. Эти его особенности, если учесть цели США по сдерживанию Ирана в Персидском заливе, могут позволить США и Саудовской Аравии создать сильный союз на единой платформе.

Сигналы о том, что новый наследник может поймать одну волну с США, не ограничиваются только его подходом к Ирану. В то же время молодой Салман придерживается тех же взглядов, что и США, по таким вопросам, как ослабление усиливающегося положения России в Восточном Средиземноморье и Сирии, серьезная борьба с ИГИЛ, «Хезболлой» и «Братьями-мусульманами», неустойчивость режима Асада в Сирии.

Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: AP Photo, Tim Ireland

Говорят даже, что в последнее время наследник Салман тайно вел переговоры с некоторыми высокопоставленными израильскими официальными лицами. Ходят слухи, что зять Трампа Кушнер и молодой Салман обменивались мнениями по поводу состояния палестино-израильского конфликта.

Также на уровне слухов звучат предположения о том, что ход, начатый Саудовской Аравией в отношении Катара, был ориентирован на создание позитивного фона в отношениях с Израилем. Таким образом, Саудовская Аравия в некотором смысле заставляет Катар отдалиться от ХАМАСа. А это естественным образом должно обрадовать Израиль.

Турция же, как всегда, продолжает поддерживать Катар, который стал жертвой. Не превратит ли Турцию эта поддержка в жертву, и кто в таком случае ее поддержит? В период реконструкции балансов в Персидском заливе ответы на эти вопросы продолжают оставаться загадкой.