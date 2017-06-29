Жители минского Зеленого Луга взбунтовались против уплотнения 14 29.06.2017, 8:52

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На карте Минска появилась еще одна «горячая точка».

Несколько дней назад городские власти обнародовали новый план уплотнения территории в границах Логойского тракта и улиц Седых, Кедышко и Славинского, сообщает Charter97.org.

Конкретной информации о том, какие именно здания будут здесь построены, нет. Из проекта и карт опубликованных на сайте администрации Первомайского района Минска, следует, что планируется вырубить часть Севастопольского парка и зеленой зоны вдоль улицы Калиновского. На их месте хотят построить жилые дома, административно-деловые комплексы, а также многоуровневые стоянки.

В 2012 и 2013 годах городские власти уже пытались уплотнить часть этой территории, однако протесты минчан заставили их отступить. Сейчас планы по застройке более масштабные. Тем не менее, местные жители готовы бороться против уплотнения. Во дворах домов и на остановках общественного транспорта расклеены листовки с призывом принять участие в общественном обсуждении проекта, которое пройдет 4 июня в 18:00 во Дворце борьбы (улица Калиновского, 55). Жильцы активно обсуждают планы властей у подъездов, называя их «беспределом».

«На весь наш микрорайон — одна поликлиника и одно отделение банка. Очереди по два часа в них — в порядке вещей. Не хватает детских садов и школ, узкие улицы уже не выдерживают того количества транспорта, которое есть сейчас. Дышать нечем. А представьте, что будет после уплотнения! Я уже не говорю о том, что из-за таких планов Зеленый Луг уже никогда не будет «зеленым», - рассказала в комментарии сайту charter97.org Ольга, жительница дома №69 по улице Калиновского.

«В Минске уже несколько проблемных точек. Осмоловка, Уручье… На Калинина, здесь рядом, многоэтажку собираются строить во дворе. На нас им начхать вообще. Нужно объединяться и требовать прекратить уничтожать наш город и уродовать его. Может быть, вместе получится что-то сделать», - говорит Михаил из соседнего дома №61.

Жители призывают соседей принять участие в общественном обсуждении и решительно протестовать против планов властей. «Потом будет поздно», - говорят они.