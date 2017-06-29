В Бразилии неизвестный на авто протаранил резиденцию президента 29.06.2017, 8:59

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Фото: EPA

Обвиняемый в коррупции президент Бразилии считал резиденцию «местом с плохой энергетикой».

В Бразилии неизвестный на машине сбил ограду дворца Алворада – официальной резиденции президента страны Мишела Темера. Главы государства в это время там не было, сообщает портал Globo (перевод – gordonua.com).

Попытка вторжения во дворец была совершена поздно вечером 28 июня. Охранники открыли огонь по автомобилю. Водителя задержали, а резиденцию оцепили.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

2 марта стало известно, что Темер решил отказаться от проживания во дворце Алворада. Президент Бразилии считает особняк «слишком большим» и «не похожим на домашний очаг». В интервью местному журналу Veja политик объяснил отказ от резиденции ее «плохой энергией» и в шутку предположил, что там может обитать привидение.

Темер стал президентом страны 1 сентября 2016 года.

Он официально является подозреваемым по делу о коррупции, которое открыли в мае 2017 года. Владельцы бразильской компании JBS SA – одного из крупнейших в мире производителей говядины – братья Жоэсли Батисте и Уэсли Батисте передали в Федеральный верховный суд видеозапись, на которой Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарда Кунью – инициатора импичмента экс-президента Дилмы Русеф.

В связи с этим в стране проходили демонстрации, на которых протестующие требовали, чтобы Темер подал в отставку.