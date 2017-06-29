Девять упражнений для пар, которые решили худеть вместе 1 29.06.2017, 9:44

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Большинство вопросов и проблем решается проще и быстрее, если вы принимаетесь за них не в одиночку, а с близким человеком.

Это относится и к фитнесу: занимаясь им в паре, вы поддерживаете и мотивируете друг друга, а заодно укрепляете свои отношения.

Сайт AdMe.ru нашел 9 эффективных упражнений для тех, кто хочет попробовать тренироваться вдвоем.

Приседания спиной друг к другу

Что тренируется: Мышцы бедра, икроножные и большие ягодичные мышцы.

Как выполнять: Партнеры встают спиной друг к другу, соединяют руки в замок, делают шаг вперед и начинают выполнять глубокие приседания.

Количество повторов: 3 подхода по 10 приседаний.

Приседания с отведением ноги назад

Что тренируется: Квадрицепсы, бицепсы бедра и большие ягодичные мышцы.

Как выполнять: Партнеры становятся лицом друг к другу, берутся за руки, оба делают шаг назад и начинают приседания. Парень выполняет их, как обычно, а девушка при каждом приседании отводит ногу назад. Затем меняются местами.

Количество повторов: 2 подхода по 10 приседаний для каждой ноги.

Двойное отжимание

Что тренируется: Большие грудные мышцы, трицепс, плечи и пресс.

Как выполнять: Парень принимает упор лежа на полу, девушка принимает его на спине парня — ее руки упираются в голени партера, а ноги находятся на его плечах. Парень отжимается, удерживая девушку на спине, а когда он возвращается в исходное положение, то отжимание совершает девушка.

Количество повторов: 2 подхода по 10 отжиманий.

Отжимание «Дай пять!»

Что тренируется: Передние зубчатые мышцы, дельтовидные мышцы, трицепс.

Как выполнять: Парень и девушка принимают упор лежа друг напротив друга и выполняют синхронные отжимания. При возвращении в исходную позицию партнеры «дают пять» друг другу, меняя руки после каждого отжимания.

Количество повторов: 2 подхода по 10 отжиманий.

Скручивания

Что тренируется: Мышцы брюшного пресса.

Как выполнять: Партнеры садятся друг напротив друга, соединяют ноги и начинают поднимать и опускать корпус, при каждом повторе касаясь друг друга руками.

Количество повторов: 2 подхода по 10 скручиваний.

Вертикальные скручивания

Что тренируется: Мышцы пресса и внутренние мышцы бедра.

Как выполнять: Парень становится ровно, девушка обхватывает его ногами в области талии и начинает выполнять скручивания, удерживаясь на весу.

Количество повторов: 2 подхода по 10 скручиваний.

Подтягивания

Что тренируется: Мышцы спины и средней части тела, дельтовидные мышцы, бицепсы.

Как выполнять: Парень и девушка берутся за перекладину, девушка обхватывает парня ногами, выполняя роль утяжелителя. Партнеры начинают одновременно подтягиваться. Приятный бонус — поцелуй после каждого повтора.

Количество повторов: 2 подхода по 10 подтягиваний.

Поднятие ног с отталкиванием

Что тренируется: Нижняя часть мышц брюшного пресса.

Как выполнять: Парень стоит, девушка ложится на пол, берется руками за щиколотки партнера и начинает поднимать ноги под углом 90°. Парень при этом вытягивает руки и отталкивает ноги девушки, возвращая их в исходную позицию, затем партнеры меняются местами.

Количество повторов: 3 подхода по 10 упражнений.

Разведение рук с сопротивлением

Что тренируется: Дельтовидные мышцы и мышцы спины.

Как выполнять: Девушка стоит, опустив руки вдоль бедер, парень становится за ее спиной и кладет ладони ей на запястья. Девушка поднимает и опускает руки, преодолевая сопротивление рук партнера.