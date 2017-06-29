Патриот Сергей Стрибульский: Пусть теперь принимают меня в «Белый легион», которого давно нет 29.06.2017, 9:57

Большинство политзаключенных-патриотов даже не знают друг друга.

27 июня вечером из минской тюрьмы на Володарского вышли трое фигурантов «дела патриотов»: историки Алесь Зимницкий и Владимир Федоров, а также Сергей Стрибульский.

Сейчас Сергей пытается восстановить свой телефон, который был изъят во время задержания, а также отыскать работу, которую потерял за время пребывания за решеткой. Его задержали 21 марта и сразу же выдвинули обвинение ― «подготовка массовых беспорядков». О задержании, жизни за решеткой и обвинениях Сергей Стрибульский рассказывает в беседе с «Еврорадио».

- Как вас задерживали, можете вспомнить?

- Я выходил из магазина, набежали люди, положили на землю, надели наручники. Когда задерживали, применяли физическую силу, но во время задержания это нормально.

- Много говорили о применении физического давления в отношении фигурантов этого дела...

- В отношении меня в СИЗО никакой силы не применялось. Никаких пыток тоже не было.

- Задержание было неожиданным? Есть предположения, почему именно вы?

- Мне сразу было предъявлено обвинение по приезду домой, где проводился обыск. Это звучало как «подготовка массовых беспорядков». Нашли камуфляжную одежду, потому что я занимался страйкболом, спортивным ориентированием. Поэтому, наверное, возникли вопросы. Но в этом ничего такого нет... Может, потому, что я принимал участие в акциях возле КГБ, где-то там с флагом постоял. В таком направлении я думал. К «Белому легиону» я не имею отношения, да его и не существует уже. Может, уже если в шутку относиться, то сейчас следует принять меня в «Белый легион». Я даже большинство тех, кого также задержали, не знаю.

- Несколько месяцев за решеткой, что сейчас с работой?

- Конечно, работа потеряна, какие-то другие сложности. Нужно номер телефона восстанавливать, также забрали планшеты и телефоны.

- Как происходило само освобождение?

- Очень неожиданно. С прогулки меня пригласили подойти в административный отдел. Там меня познакомили с тем, что меня освобождают под подписку, без адвоката, без ничего. Через полтора часа я вышел, на выходе познакомился с Александром Зимницким.

- На здоровье не повлияла вся эта история? Вообще, как условия были?

- Я пытался за решеткой вести здоровый образ жизни. Употреблял меньше сахара, делал упражнения на прогулке. Адвокат меня посещал два раза в месяц. Я был сначала в СИЗО КГБ, потом ― на Володарского. Не могу сказать, что где-то лучше, а где-то хуже. Повсюду свои минусы и плюсы. Там много интересных людей, особенно в СИЗО КГБ. Но особенно известных людей я там не встречал.

- И что теперь с делом, с обвинениями?

- У меня осталось одно обвинение «создание незаконного вооруженного формирования». Я под подпиской о невыезде, подписки о неразглашении нет. Мое личное мнение, что людей будут понемногу отпускать.

Сергей Стрибульский окончил факультет социальных технологий, получил специальность психолог и социальный работник. Занимался строительными работами, работал поваром, член партии БНФ и движения «За свободу». 17 мая Сергей встретил свой 41-й День рождения за решеткой.